Wwf | report IPBES sullo stato della biodiversità | “Un gravissimo campanello d’allarme

(Di lunedì 6 maggio 2019) “Unprecedented”, “Senza precedenti”. Questo l’aggettivo utilizzato oggidall’(Intergovernamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services dell’ONU, l’equivalente per laal ruolo dell’IPCC per il cambiamento climatico) per definire l’azione distruttiva dell’uomo sulla natura in occasione del lancio, oggi a Parigi, del Global Assessmenton Biodiversity and Ecosystem Services.Il rapido deterioramento cui è soggetta laglobale, e di conseguenza i servizi ecosistemici – cioè i contributi materiali e non materiali che la ricchezzavita sulla terra fornisce al genere umano – ha da oggi una ulteriore conferma. Il rapporto, sottolinea il WWF, è un ennesimod’allarme per il mondo politico, economico e per le imprese affinché intraprendano azioni decisive, e sottolinea l’urgente necessità di un ...

