Uccide cigno a bastonate e la sua compagna si lascia morire di fame

(Di lunedì 6 maggio 2019) Francesca Bernasconi I due cigni reali morti a distanza di 48 ore. Se venisse confermata l'uccisione delmaschio, scatterebbe la denuncia contro ignotiEra stato trovato morto venerdì mattina, nel laghetto superiore del parco di Recoaro Terme, in provincia di Vicenza. Il collo spezzato, forse a causa delleche sembra aver preso. E la sua, che con lui aveva condiviso 16 anni, si ètadi. Sono scomparsi così, i due cigni reali che vivevano insieme da anni, dal 2003, come riferito dal Giornale di Vicenza."La femmina si èta- ha commentato il sindaco, Davide Branco, secondo quanto riporta il Corriere della Sera- Si vedeva che stava male, non mangiava più e temevamo finisse così". E infatti, dopo circa due giorni, anche ilfemmina è morto. Il corpo di entrambi gli animali è stato inviato all'Istituto ...

cliobix : @fendente1 @googlenews Non ho capito che fastidio poteva dare un cigno. La gente che uccide esseri viventi a bastonate mi fa paura. -