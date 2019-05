Sky | Ugolini | “Nuovo colpo Napoli può andare già in ritiro a Dimaro Se arriva Lozano

forzazzurri

(Di lunedì 6 maggio 2019)sul calciomercato delMassimo, di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss, ecco quanto ha dichiarato sulle scelte di mercato che deve affrontare il“Ilconcretizza poco per quanto crea. Un obiettivo è prendere un altro attaccante, stanno ragionando sulla misura e con quale margine hanno intenzione di muoversi. Sepenso resti Milik, anche per caratteristiche. Ma ilha bisogno di un giocatore simile al polacco,è diverso anche se ha una spiccata caratteristica offensiva. Ma c’è da sottolineare una cosa: quello più in forma è Mertens che ha un contratto in scadenza. Mercato non semplice, ma ilvuole due attaccanti che gli possano garantire più reti e più peso sotto porta.Trippier a? Se le cose vanno come stanno andando è possibile. La moglie del giocatore è venuta in città per ...

