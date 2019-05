Siri | Conte | “In Cdm non andremo alla conta Lega dice che ho perso ruolo da arbitro?

Siri - Conte : “In Cdm non andremo alla conta”. Romeo (Lega) : “Alla fine accetteremo scelta del premier” : A Palazzo Chigi non si voterà sulle dimissioni di Armando Siri. Ne è sicuro Giuseppe Conte, che è tornato sulla vicenda del sottosegretario indagato per corruzione nel giorno in cui la procura di Milano ha aperto un fascicolo conoscitivo su un’altra vicenda: quella della palazzina acquistata a Bresso con un mutuo accesso da una banca di San Marino. Indagine, quest’ultima, che al momento è senza indagati e ipotesi di reato ma ha ...

Siri - Conte : Consiglio dei ministri mercoledì - non andremo alla conta : Giuseppe Conte ha confermato che il consiglio dei ministri è stato "convocato mercoledì". "Non andremo alla conta", ha risposto il presidente del Consiglio ai cronisti che gli chiedevano se e come si risolverà mercoledì il caso di Armando Siri, del quale Conte dovrebbe in tale occasione proporre la revoca.

Fedriga e Zaia - la rivolta Lega sul caso Siri : "Sarebbe vomitevole" - una bomba su Conte e M5s : La Lega ribolle di rabbia. Il siluramento del sottosegretario Armando Siri a firma Conte-M5s, il no del premier alla flat tax, l'offensivo rallentamento tattico alle autonomie, rinviate dopo le europee per non favorire il Carroccio. Troppo da sopportare per i parlamentari e i governatori leghisti. M

Luigi Di Maio - il suo uomo Spadafora spara su Salvini : 'Conte non si tocca. Siri - gesto stupido e Lega casta' : La questione è più ampia e riguarda una forza politica importante come la Lega che si chiude a riccio e si fa Casta intoccabile nel difendere il suo sottosegretario davanti a un impulso del premier ...

Luigi Di Maio - il suo uomo Spadafora spara su Salvini : "Conte non si tocca. Siri - gesto stupido e Lega casta" : "Giuseppe Conte non si tocca". Vincenzo Spadafora, sottosegretario M5s alla presidenza del Consiglio, difende il premier e attacca la Lega con parole al limite dello sfregio. Intervistato da Repubblica, il fedelissimo di Luigi Di Maio avvisa Matteo Salvini: "Se pensano di cambiare premier in caso di

L'invasione di campo del pm Di Matteo : "Siri? Giusta scelta di Conte" : ... ' Le parole del sostituto procuratore della Direzione nazionale antimafia, Nino Di Matteo, espresse in una intervista a Repubblica, siano un faro per ogni forza politica. Ha ragione Di Matteo quando ...

Sul Fatto del 5 Maggio – Per cacciare Siri bastano Conte e Toninelli. Salvini si arrende : L’intervista “Il caso Siri non ci farà cadere. Ora meno annunci e balconi” Stefano Buffagni – Il sottosegretario del M5S: “Il suo destino non è una priorità, abbiamo tanto da fare: e basta liti” di Luca De Carolis Ultimissime sull’Apocalisse di Marco Travaglio Digiuno come sono di economia, attendo da 10 mesi che si avverino le previsioni degli esperti sui licenziamenti di massa e il crollo dell’occupazione per il decreto Dignità. ...

Flat tax - autonomie e caso Siri. Le bordate di Conte su Salvini : È un impegno di tutti non di una singola forza politica'. Le autonomie regionali? 'Si va avanti ma bisogna coinvolgere preliminarmente il Parlamento. Dobbiamo garantire la coesione nazionale, livelli ...

