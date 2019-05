Qatar | rinnovo del contratto con il Ct Felix Sanchez

calcioweb.eu

(Di lunedì 6 maggio 2019) Novità per quanto quanto riguarda il, nel dettaglio la Federcalcio ha annunciato il prolungamento contrattuale di. L’esperienza è iniziata il 3 luglio 2017 e l’allenatore spagnolo adesso ha firmato un accordo fino al 2022, anno del Mondiale proprio in. “La decisione di estendere il suoera il desiderio di mantenere la stabilita’ tecnica della nostra squadra nazionale”, il comunicato ufficiale. Il tecnico è stato capace con ildi vincere il suo primo titolo continentale dopo il successo contro il Giappone (3-1) nella finale della Coppa delle nazioni asiatiche.CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed esteroL'articolodelcon il CtCalcioWeb.

