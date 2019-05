Napoli | Mertens | Resto per battere il record di gol di Hamsik

Napoli-Cagliari 2-1 - pagelle / Mertens crea e segna : uomo per tutte le stagioni e rivoluzioni : MERET. Il Napule vivacchia tra noia e accidia (uno dei sette vizi capitali) e finisce che il barbuto Pavoletti, ai tempi altra vittima dell’imperante dogma sarrita, buca all’improvviso il povero pipelet azzurro, dopo una genialata del solito Barella. Tutta qui la partita di Meret, il resto è pura gestione senza scossoni – 6 Si combina come un pulcino sotto la pioggia battente di questo maggio novembrino. Incolpevole sul gol – 6 HYSAJ. È una ...

Napoli-Cagliari 2-1 - le pagelle : Mertens di ‘cazzimma’ - Insigne super huevas e Ghoulam… : Napoli-Cagliari 2-1, le pagelle: Alex MERET 6 – Incolpevole sul gol di Pavoletti, l’estremo difensore azzurro è chiamato a compiere soltanto una parata, peraltro non complicata: nella ripresa su Padoin. Elseid HYSAJ 6 – In fase difensiva rischia poco o nulla, ma le sortite offensive non sono di qualità. Raul ALBIOL 6,5 – Torna in campo da titolare dopo mesi di infortunio e dimostra subito il peso della sua presenza ...

Napoli-Cagliari 2-1 : Mertens - Var e Insigne ribaltano i sardi : NAPOLI - Il Napoli ritrova la vittoria al San Paolo. A quasi due mesi di distanza dal successo sull'Udinese, la squadra di Ancelotti torna a raccogliere i tre punti nel proprio stadio battendo tra le ...

Mertens a Sky : “Orgoglioso di essere entrato nella storia del Napoli - le differenze tra Sarri e Ancelotti” : Dries Mertens ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita, le sue parole : Mi fa molto piacere entrare nella storia del Napoli, voglio continuare così. Stiamo trovando il gioco giusto, mi sta bene. Dobbiamo essere fieri del nostro secondo posto, siamo a +10 dal terzo posto, anche questa è una bella cosa”. Sulle differenze tra Sarri e Ancelotti: “Con Sarri si giocava più con la palla da dietro, facendo possesso, senza ...

Serie A Mertens e Insigne rimontano Pavoletti : Napoli-Cagliari 2-1 : Un rigore di Insigne in pieno recupero consente al Napoli di battere in rimonta il Cagliari per 2-1 nel posticipo della 35/a giornata di Serie A e di conquistare matematicamente il secondo posto in campionato. Con il +10 sull'Inter a tre giornate dalla fine Azzurri irragiungibili. Partita dai due vo

Serie A - Napoli-Cagliari 2-1 : Mertens e Insigne - rimonta e secondo posto aritmetico : NAPOLI - Un gol che sa tanto di liberazione, dopo settimane di voci e cattivi pensieri. Insigne realizza al 98' il calcio di rigore che regala la vittoria in rimonta sul Cagliari e il secondo posto ...

VIDEO Napoli-Cagliari 2-1 : Highlights - gol e sintesi. Insigne e Mertens rimontano Pavoletti : Il Napoli blinda il secondo posto, rimontando il Cagliari in piena zona Cesarini: il posticipo serale della 35ma giornata della Serie A di calcio fa felici i partenopei e rinvia la festa salvezza dei sardi. Alla rete del vantaggio ospite di Pavoletti al 63′, risponde Mertens al minuto 85, infine è decisivo il rigore messo a segno da Insigne in pieno recupero. Highlights Napoli-Cagliari 2-1 IL GOL DEL MOMENTANEO VANTAGGIO DI ...

