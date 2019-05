Napoli-Cagliari | VAR pasticcia sul rigore Genoa-Roma | ok Mazzoleni

Rigore Napoli-Cagliari - Gazzetta rivela : “Maran voleva attaccare sistema ed arbitro” : Rigore Napoli-Cagliari, Gazzetta rivela un retroscena: Al 93’ di Napoli-Cagliari, un cross di Faouzi Ghoulam viene intercettato da Fabrizio Cacciatore col braccio. L’ arbitro Chiffi non interviene, ma il suo collega Mariani lo invita alla review. Il gioco, come da regolamento, continua per quasi due minuti, dopodiché il fischietto consulta il Var. La decisione è nota ma il Rigore scatena l’ ira di Ionita e Maran, entrambi espulsi. Ma ...

Serie A. Napoli rimonta Cagliari e si assicura secondo posto : Il rigore di Insigne in un finale infuocato: il Napoli torna a vincere al San Paolo e lo fa contro il Cagliari con un penalty, mani di Cacciatore, contestatissimo ma assegnato da Chiffi dopo consulto ...

Napoli-Cagliari 2-1 - pagelle / Mertens crea e segna : uomo per tutte le stagioni e rivoluzioni : MERET. Il Napule vivacchia tra noia e accidia (uno dei sette vizi capitali) e finisce che il barbuto Pavoletti, ai tempi altra vittima dell’imperante dogma sarrita, buca all’improvviso il povero pipelet azzurro, dopo una genialata del solito Barella. Tutta qui la partita di Meret, il resto è pura gestione senza scossoni – 6 Si combina come un pulcino sotto la pioggia battente di questo maggio novembrino. Incolpevole sul gol – 6 HYSAJ. È una ...

Napoli-Cagliari 2-1 - le pagelle : Mertens di ‘cazzimma’ - Insigne super huevas e Ghoulam… : Napoli-Cagliari 2-1, le pagelle: Alex MERET 6 – Incolpevole sul gol di Pavoletti, l’estremo difensore azzurro è chiamato a compiere soltanto una parata, peraltro non complicata: nella ripresa su Padoin. Elseid HYSAJ 6 – In fase difensiva rischia poco o nulla, ma le sortite offensive non sono di qualità. Raul ALBIOL 6,5 – Torna in campo da titolare dopo mesi di infortunio e dimostra subito il peso della sua presenza ...

Orgoglio Napoli - Cagliari sconfitto al San Paolo : Il Napoli batte il Cagliari e conquista matematicamente il secondo posto in classifica alle spalle della Juventus. Ma non e' tutto oro quel che luccica. La prestazione della squadra di Ancelotti e' infatti una delle peggiori dell'intero campionato. Gli azzurri, in svantaggio fino a sei minuti dal termine, ribaltano il risultato con i gol di Mertens e di Insigne, grazie a un calcio di rigore per fallo di mano di Ionita contestatissimo dai sardi e ...

Serie A - Napoli-Cagliari 2-1 : Mertens e Insigne - rimonta e secondo posto aritmetico : NAPOLI - Un gol che sa tanto di liberazione, dopo settimane di voci e cattivi pensieri. Insigne realizza al 98' il calcio di rigore che regala la vittoria in rimonta sul Cagliari e il secondo posto ...

Napoli-Cagliari - Ancelotti : “Meglio dopo il gol e la vittoria è stata meritata” : NAPOLI CAGLIARI 2-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato della vittoria contro il Cagliari: “Episodio difficile da valutare, l’abbiamo rivisto mille volte ma non è facile. Il dubbio c’è, di certo non è stato dato per fare un favore al Napoli, sono episodi […] L'articolo Napoli-Cagliari, Ancelotti: “Meglio dopo il gol e la vittoria è stata ...

Cagliari furioso per il Var col Napoli - Carli : 'Una barzelletta - presi in giro' : Marcello Carli non ci sta, il Cagliari perde 2-1 contro il Napoli al 98esimo per un rigore dato con il Var e il ds si sfoga su Sky Sport: "Cosa hanno visto? Come hanno fatto a dare un rigore così?" . Amareggiato e polemico, Carli ha detto la sua: "Di questo episodio non parlerà nessuno, perché forse a nessuno interessa di noi, ma ...