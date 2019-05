optimaitalia

(Di lunedì 6 maggio 2019)Con, BioWare sapeva benissimo di stare correndo un rischio. La software house canadese, da sempre maestra nel confezionare giochi di ruolo dalla componente narrativa marcata e coinvolgente, ha deciso di cambiare rotta e di lanciarsi su qualcosa di completamente nuovo. Un progetto che, almeno nelle intenzioni, avrebbe dovuto prendere quanto di buono avevamo già visto in Destiny e in The Division e unirlo alla capacità dell'azienda di raccontare storie inarrivabili. Le cose però non sono andate esattamente come previsto, conad essere costellato di problemi fin dal lancio su PlayStation 4, Xbox One e PC dello scorso febbraio.A nulla sono valse le patch correttive pubblicate da BioWare: bug, un sistema di loot confusionario e francamente discutibile, così come attività di endgame poco abbondanti e scarsamente stimolanti hanno affossato una produzione dall'altissimo ...

OptiMagazine : Morte prematura per #Anthem - i giocatori lo dichiarano ufficialmente finito - angiuoniluigi : RT @TweetNewsIta: Fare incetta di Omega 3 e olio di pesce può essere un valido aiuto per portare avanti una gravidanza serena ed evitare co… - PesceMara : RT @TweetNewsIta: Fare incetta di Omega 3 e olio di pesce può essere un valido aiuto per portare avanti una gravidanza serena ed evitare co… -