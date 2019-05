Migranti | Salvini dimezza le risorse e la Caritas lascia l' accoglienza | è polemica

Migranti - Oxfam : “Dl Salvini farà perdere 15mila posti di lavoro e costerà allo Stato 200 milioni in ammortizzatori sociali” : Il ridimensionamento del sistema di accoglienza diffusa dei Migranti, conseguenza del decreto Salvini, farà perdere 15mila posti di lavoro entro l’anno e il taglio dei cosiddetti 35 euro porterà a un decadimento complessivo del servizio, le cui conseguenze ricadranno sui territori. E’ l’allarme lanciato da Oxfam. Secondo l’Anci, sono circa 36mila gli operatori impiegati nei centri di tutta italia. Poi ci sono le persone ...

Migranti - Ilaria Cucchi : «Sulla sentenza da Salvini segnali pericolosi» : «Qua si lanciano segnali, secondo me, pericolosissimi. Visto che si parla di diritti, bisogna battersi per i diritti di tutti, soprattutto degli ultimi e non voltarsi dall'altra parte». Così Ilaria ...

I Migranti in protesta a Foggia : "Salvini - aiutaci a trovar lavoro" : Emanuela Carucci Extracomunitari del Cara e della Baraccopoli chiedono migliori condizioni di vita e più celerità nelle pratiche per il diritto d’asilo Sono circa quattrocento i migranti ospiti del Cara di Borgo Mezzanone e del ghetto confinante che manifestano a Foggia davanti alla villa comunale. I migranti chiedono migliori condizioni di vita, ma anche più celerità per ottenere il riconoscimento del diritto d'asilo. Tra i ...

Migranti : Salvini taglia i fondi e la Caritas non partecipa più ai bandi : è scontro : Matteo Salvini sta traghettando la Lega verso un consenso che, secondo i sondaggi, pare crescente. Buona parte del suo successo è dovuta ad una campagna elettorale spesso fatta di toni aggressivi e che, in un certo senso, sembra parlare alla pancia della gente, come molti critici sottolineano. Tra i temi più cari al leader del Carroccio c'è senza dubbio quello legato alla sicurezza, legato, a suo dire, a doppio filo a quello delle frontiere. ...

Migranti - Salvini dice no al Papa e ai 5S : "Tappatevi la bocca - è l'ultimo avviso" : Nodo della discordia un "cinguettio", poi rimosso, su pescherecci italiani nel mirino dei libici. Interno: "La Trenta faccia il ministro" e la Difesa: "Fate campagna elettorale"

Siri : Di Maio a Salvini - 'facile fare forte coi deboli - sia intransigente come su Migranti' : Mi aspetto dalla Lega e da Salvini una posizione intransigente, come ce l'ha sulla sicurezza e sui migranti, anche quando si recluta la classe politica devi stare attento". Per i 5 Stelle il caso ...

"Maiali maledetti - vi uccido". Furia dei Migranti sugli agenti e Salvini : Federico Garau I due, completamente ubriachi, hanno iniziato a molestare pesantemente gli avventori di un bar, prima di inveire contro i poliziotti intervenuti Completamente ubriaco fin dal mattino, ha molestato gli avventori di un bar di Parma e poi minacciato ed insultato gli agenti intervenuti sul posto. Protagonista della vicenda un marocchino di 30 anni che, in compagnia di un connazionale 31enne, aveva iniziato a bere ...

Il Papa sferza Orban e Salvini'Non chiudere la porta ai Migranti' : "A voi, che conoscete il dramma dell'emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, il cuore e la mano - come e nella vostra tradizione - a chi bussa alle vostre porte". Lo ha dichiarato Papa Francesco nel suo discorso all'incontro con le autorità in piazza Atanas Burov a Sofia Segui su affaritaliani.it

Sicurezza - M5S 'Salvini invece di terrorizzare i Migranti contrasti la mafia' : ROMA - Il tema della Sicurezza è sempre più al centro dello scontro politico. E il Movimento Cinque Stelle parte all'attacco di Matteo Salvini. 'Napoli: bimba di 4 anni con polmoni perforati per sparo ...

Migranti : Bartolo - 'Salvini ministro della spavalderia - basta con la propaganda' : Palermo, 4 mag. (AdnKronos) - "basta con la propaganda sulla pelle delle persone. Il ministro della spavalderia torna a sfidare la magistratura chiedendo di essere processato. Ricordo male o l'ultima volta che è arrivata una richiesta di rinvio a giudizio, si è nascosto dietro l'immunità parlamentar

Intesa sui corridoi umanitari al Viminale ma Salvini non c’è. Cei : “Attacca Caritas? Al lavoro per Migranti e italiani” : Mentre Matteo Salvini preferisce dedicarsi ai comizi (in diverse città dell’Emilia Romagna) per la campagna elettorale, a meno di un mese dalle Europee, al Viminale è stato firmato un nuovo protocollo per l’arrivo, in due anni, di 600 richiedenti asilo da Etiopia, Niger e Giordania (persone vulnerabili, famiglie con bambini, malati, donne a rischio di tratta), al momento in campi profughi, originari soprattutto del Corno d’Africa, ...

Salvini attacca i giudici sui Migranti. E stavolta Di Maio sta col leghista : “Sentenza vergognosa, se qualche giudice vuole fare politica e cambiare le leggi per aiutare gli immigrati, lasci il Tribunale e si candidi con la sinistra. Ovviamente faremo ricorso contro questa sentenza, intanto invito tutti i Sindaci a rispettare (come ovvio) la legge”. Tornato dall’Ungheria dove ha celebrato il suo asse con il nazionalista Viktor Orban, Matteo Salvini tenta di deviare l’attenzione mediatica dal caso ...