Manchester City | primo colpo per la prossima stagione | dallo Sporting arriva Bruno

(Di lunedì 6 maggio 2019) La società inglese ha chiuso per l’acquisto diFernandes, centrocampista ex Sampdoria di proprietà delloCPacquisto in vista dellaper il, il club inglese ha chiuso infatti perFernandes. Secondo quanto riferito da Sky Sports UK, i ‘citizens’ hanno messo sul piatto ben 55 milioni di euro, una cifra a cui loCP non ha potuto proprio dire di no.LapresseUnafantastica quella dell’ex Sampdoria, capace di mettere a segno ben 31 gol e 17 assist in 50 presenze fra campionato e coppe, uno score mai raggiunto da alcun centrocampista nella storia. Dalla cessione diFernandes guadagnerà anche la Sampdoria, che aveva ceduto il portoghese nel 2017 alloCP per la cifra di 8,5 milioni più 500 mila di bonus e il 10% sulla futura rivendita. Considerando l’acquisto del ...

