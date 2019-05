Juve-James | il punto della situazione

Mendes 'costruisce' la Juve : potrebbe portare a Torino tre colpi - tra questi James : L'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus ha evidentemente consolidato il rapporto di lavoro fra il noto agente sportivo del portoghese Jorge Mendes e la dirigenza bianconera. Un rapporto di stima e di fiducia reciproca confermato anche dall'arrivo di Joao Cancelo, gestito anche lui da Jorge Mendes. Ma i due portoghesi arrivati la scorsa stagione potrebbe non essere i soli a trasferirsi a Torino: l'incontro avuto fra l'agente sportivo e la ...

Juventus : tre nomi per il dopo Douglas Costa - fra questi James Rodriguez (RUMORS) : dopo il primo maggio dovrebbe tenersi l'atteso incontro fra Allegri e Agnelli per ufficializzare (o meno) la permanenza del tecnico toscano sulla panchina bianconera, e probabilmente dall'esito del vertice dipenderanno gran parte delle strategie di mercato della Juventus. Anche per la prossima stagione, la dirigenza punterà ad allestire una rosa che possa competere fino in fondo per la vittoria della Champions League, e la permanenza a Torino di ...

James Rodriguez-Juventus : Mendes - chiaro messaggio a Paratici! : James RODRIGUEZ JUVENTUS – Il calciomercato è tanto strano quanto imprevedibile. A volte, e la Juventus lo sa bene, in estate arrivano delle occasioni che spuntano quasi dal nulla, pronte per essere agguantate al volo alle giuste condizioni. Sembra proprio il caso di James Rodriguez, trequartista classe 1991 attualmente in forza al Bayern Monaco. Tra […] More

Juventus-James Rodriguez : Mendes proposte ma Paratici è freddo : JUVENTUS JAMES Rodriguez, c’è freddezza- Una voce di mercato che circola già da qualche mese ma che, secondo quanto trapela dall’Inghilterra, potrebbe rimanere tale. I rumors che vogliono James Rodriguez giocatore della Juventus nella prossima stagione sono destinati a spegnersi: il The Sun infatti rivela come il giocatore sia stato proposto da Jorge Mendes (procuratore […] L'articolo Juventus-James Rodriguez: Mendes proposte ...

James Rodriguez alla Juventus? “Perchè no? Ci sono voci…” : James Rodriguez viene accostato alla Juventus da qualche settimana, il calciatore ha fatto sapere che apprezzerebbe la piazza James Rodriguez schiaccia l’occhio alla Juventus. Il calciatore colombiano tornerà al Real Madrid dopo la non esaltante esperienza al Bayern Monaco, ma sarà un ritorno momentaneo dato che sarà messo sul mercato immediatamente dai blancos. James Rodriguez dunque si sta già guardando attorno ed attraverso la ...

Calciomercato Juventus - svolta James Rodriguez : è diventato comunitario : Il Calciomercato è pronto ad entrare nel vivo: a due mesi dalla fine della stagione, i top club sono pronti a programmare la prossima campagna acquisti, con l'obiettivo di rafforzare le proprie rose. In particolar modo le grandi deluse europee sono sicuramente Paris Saint Germain, Bayern Monaco e Real Madrid, che sono uscite dalla Champions League agli ottavi di finale. Nella società tedesca gioca un trequartista colombiano, in prestito con ...

Calciomercato Juve : Dybala sarebbe sul mercato - due nomi per sostituirlo - fra cui James : La Juventus la prossima stagione potrebbe attuare una sorta di rivoluzione: la prima dovrebbe toccare alla guida tecnica, difficilmente Max Allegri resterà come allenatore, a detta di molti esperti di Calciomercato. Potrebbe infatti provare una nuova avventura all'estero, in particolar modo in Inghilterra dove ha molto mercato e molti estimatori. Ci saranno novità anche negli acquisti e nelle cessioni. In difesa, gli addii di Barzagli (che ...

James Rodriguez-Juventus : il Bayern tentenna - bianconeri ancora in corsa : James Rodriguez-Juventus: i dubbi dei bavaresi consentono alla Juve di ritornare in corsa per il fantasista colombiano. 42 milioni la cifra pattuita per il riscatto del numero 10 ex Real. Troppi secondo i dirigenti del club tedesco, che parrebbero non essere intenzionati ad esercitare l’opzione di riscatto. James Rodriguez-Juventus, il nome non convince Paratici Impensabile […] More

Calciomercato Juventus - il ct della Colombia a James Rodriguez : 'Vai alla Juve' : La Juventus si conferma una meta ambita per molti giocatori e sicuramente l'arrivo di Cristiano Ronaldo facilita questo desiderio da parte di molti calciatori. I quarti di finale di Champions League da poco conquistati confermano la qualità dei bianconeri, che non passa inosservata a tanti professionisti e amanti del calcio. A tal proposito, il commissario tecnico della Colombia Carlos Queiroz (che tutti ricordano come assistente di Alex ...

Calciomercato Juventus - James Rodriguez lascerà Bayern e Real Madrid a fine stagione : C’è una buona notizia per il Calciomercato della Juventus. James Rodriguez la prossima estate lascerà il Bayern Monaco e non tornerà al Real Madrid, club che detiene il suo cartellino. Il suo futuro quindi è tutto da decifrare con i bianconeri che da tempo studiano il mancino per dare maggiore estro alla propria rosa. Attenzione però alla concorrenza che arriva proprio dalll’Italia, il Napoli è sulle sue tracce e potrebbe così sfidare la Vecchia ...

James Rodriguez-Juventus - Paratici tratta col Real : fissato il prezzo : James RODRIGUEZ JUVENTUS – Paratici non si ferma mai, sempre immerso in trattative e contatti con agenti e società. La Juventus, infatti, sogna di regalare a Max Allegri (o al suo successore) un trequartista di alto livello per la prossima stagione ed il profilo perfetto per i bianconeri è quello di Isco. Tuttavia, l’arrivo di Zinedine […] More