Il Milan rischia ma non sbaglia

Milan - da Gattuso alla società : contrasti - confusione disorganizzazione. Addio Champions - ma ora rischia l'Europa : La sconfitta di Torino è la cronaca di un disastro annunciato . Come scrivevamo una settimana fa, dopo il pareggio di Parma, il vero obiettivo del Milan era ed è entrare in Europa League. Il quarto posto, che prima del derby ...

Gattuso sotto processo : ora rischia l'esonero dal Milan : In un mese il tecnico si è giocato la panchina. In caso di sconfitta a Torino possibile anche il licenziamento prima della fine della stagione

Gattuso - fuga dalla vittoria. Ora il Milan rischia tutto : Un uomo solo al comando. Più che in fuga per la vittoria, in fuga dalla vittoria. Questo è sembrato Gennaro Gattuso nella notte in cui il Milan ha buttato via una finale di coppa Italia. 'Mi sento il ...

Il momento in casa Milan è più che difficile : Gattuso rischia : Un solo successo nelle ultime sette partite per il Milan di Gattuso. E ora l’eliminazione in semifinale di Coppa Italia.

Il Milan non è guarito - il Parma ‘riscopre’ le lacune rossonere : Gattuso rischia davvero di fallire la Champions : Il Milan non va oltre il pari sul campo del Parma, un mezzo passo falso che può costare carissimo Il Milan non è guarito, la vittoria ottenuta contro la Lazio a San Siro non è riuscita a dare la scossa ai rossoneri, fermati sul pareggio da un buon Parma. Francesca Soli/LaPresse Un punto che mette a rischio il quarto posto, considerando che la Roma potrebbe scavalcare la squadra di Gattuso vincendo a San Siro contro l‘Inter, nello ...

Milan-Lazio - in sette rischiano la squalifica : spuntano offese di Lucas Leiva ad un dirigente disabile : Milan-Lazio non è affatto finita, si attendono con ansia le decisioni del giudice sportivo: pioveranno squalifiche? Milan-Lazio sta portando con sé notevoli strascichi. Il post gara è stato infuocato, iniziato con la rissa in mezzo al campo e proseguito con il ben noto caso Kessiè e Bakayoko, relativo all’esposizione della maglia di Acerbi in modo provocatorio. Secondo quanto rivelato da Sportmediaset sarebbero ben sette i calciatori ...

Milan-Lazio i veleni infiniti. Sei giocatori rischiano la squalifica : ... come ha detto anche il sottosegretario Giorgetti, indegno, che va punito, denunciato e valutato secondo le violazioni delle norme e dei principi etici del nostro mondo'. Né il contestato arbitro ...

Milan-Lazio - Bakayoko e Kessie nei guai : i due rossoneri rischiano ammenda e squalifica : Il gesto di Kessie e Bakayoko al centro delle polemiche: i due rossoneri ora rischiano la squalifica, chiesta la prova tv Dopo la vittoria del Milan sulla Lazio, il gesto di Kessie e Bakayoko ha attirato le attenzioni dei tifosi, ma non solo. I due rossoneri, nell’atto di mostrare la maglia di Francesco Acerbi a mo’ di sfottò sotto la curva, hanno fatto drizzare le orecchie alla Figc. Il capo della Procura federale ha chiesto ...

Milan - Bakayoko e Kessié rischiano : la Figc chiede la prova tv : Dopo aver esposto la maglia di Acerbi sotto la curva, Bakayoko e Kessié rischiano. Il procuratore della Figc, Giuseppe Pecoraro, ha chiesto la prova tv, inviando una segnalazione al Giudice Sportivo. Ricordiamo che la prova tv può essere richiesta nei seguenti casi: condotta violenta, blasfemia e simulazioni/falli di mano su gol o espulsioni di un avversario. Gesto Kessié e Bakayoko contro Acerbi, ma ne valeva proprio la pena? A parti ...

Milan - cosa c'è dietro l'ultima mazzata della Uefa : perché ora rischia pure l'Europa : Partiamo dal comunicato dell' Uefa così ci leviamo il pensiero: «La Camera di Investigazione dell' Organo Uefa di Controllo Finanziario dei Club ha comunicato la decisione di deferire il caso AC Milan alla Camera Arbitrale poiché il club non è riuscito a rispettare il pareggio di bilancio nel period

Milan deferito - rischia ancora l'Europa : Milano L'Uefa non ha mollato la presa. E ieri ha notificato al Milan il secondo deferimento alla camera arbitrale poiché nel bilancio che va dall'1 luglio 2017 al 30 giugno 2018 non ha rispettato l'...

Juve-Milan - Mandzukic prova tv : ora il croato rischia la squalifica : Mandzukic prova TV- Secondo quanto trapelato dalle ultime indiscrezioni, e secondo quanto riportato da “Gazzetta.it”, Mario Mandzukic potrebbe incappare in una squalifica tramite prova tv dopo il match di campionato contro il Milan. Il croato avrebbe rifilato un calcio a Romagnoli dopo un contrasto in area di rigore. Nei prossimi giorni si conosceranno ulteriori dettagli. […] More