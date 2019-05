Hong Kong | la contrazione economica prosegue per il 13mo mese consecutivo

Hong Kong : crescita Pil sui minimi dal terzo trimestre 2009 : 03/05/2019 08:02 Prosegue anche nel 2019 il rallentamento dell'economia di Hong Kong. Il Pil dell'ex colonia britannica ha infatti registrato una crescita dello 0,5% annuo nel primo trimestre contro il progresso dell'1,2% dell'ultimo periodo del 2018, lettura ...

FEFF21 - ANTHONY WONG : Il super divo Hongkonghese ritorna al Far East Film Festival dopo 20 anni! : Ore 17.00 Dare to Stop Us di SHIRAISHI Kazuya, Giappone, 2018, La giovane Megumi entra a far parte del fiammeggiante mondo del cinema indipendente giapponese degli anni settanta di cui Wakamatsu è l'...

Migliaia di persone hanno protestato a Hong Kong contro una proposta sulle estradizioni verso la Cina : Migliaia di persone hanno manifestato a Hong Kong, chiedendo al Parlamento di rinunciare alle modifiche alle leggi sulle estradizioni, per il trasferimento di sospetti di vari crimini verso la Cina continentale. Gli oppositori della proposta temono che le nuove regole

Avengers : racconta il finale di endgame davanti ad un cinema a Hong Kong e viene picchiato : Succede in uno dei cinema di Hong Kong, dove un uomo è stato picchiato a sangue da alcuni ragazzi messi in fila per assistere allo spettacolo di Avengers: endgame, il capitolo finale sella saga a marchio Marvel. Stando alle dichiarazioni raccolte, l'uomo si sarebbe messo a parlare apertamente del film, già visto in precedenza, "spoilerando" non pochi dettagli su quanto accade all'interno del film ed attirando su di sé l'ira di molte persone. Ad ...

I nove attivisti di Hong Kong che parteciparono alle proteste del “movimento degli ombrelli” sono stati condannati fino a un massimo di 16 mesi di carcere : I nove attivisti di Hong Kong che parteciparono alle proteste del “movimento degli ombrelli” – le manifestazioni iniziate nel 2014 per chiedere che gli abitanti di Hong Kong potessero eleggere liberamente i loro leader senza ingerenze da parte del governo della

Aeroporto Hong Kong adotta tecnologia gestione bagagli di Leonardo : La tecnologia di smistamento bagagli di Leonardo e' stata scelta per il Terminal 1 dell'Aeroporto internazionale di Hong Kong. Il...

Leonardo - scelta dall'aeroporto di Hong Kong per gestione bagagli : La tecnologia di smistamento bagagli di Leonardo è stata scelta per il Terminal 1 dell'aeroporto internazionale di Hong Kong. Il programma "Primary Sorter Replacement", avviato dallo scalo asiatico, ...

OUKITEL spopola alla fiera di Hong Kong - con tre nuovi - smartphone tra cui OUKITEL K12 : All'annuale fiera di Hong King, OUKITEL ha portato oltre venti smartphone, tra cui tre nuove proposte della serie K, incluso il nuovo K12. L'articolo OUKITEL spopola alla fiera di Hong Kong, con tre nuovi, smartphone tra cui OUKITEL K12 proviene da TuttoAndroid.

Trump debutta all’opera cantonese - in scena a Hong Kong : Abito scuro, parrucca bionda e lunga cravatta rossa, ma tratti orientali. Un finto "Trump" è protagonista di uno spettacolo di opera cantonese ad Hong Kong al famoso Sunbeam Theatre. Tutto esaurito per "Trump on Show", in cui vengono messi in scena eventi immaginari e attuali come l'incontro del presidente degli Stati Uniti con il leader nordcoreano Kim Jong-un. Appare anche un giovane Trump di 26 anni, alla ricerca di un ipotetico fratello ...

Nove attivisti di Hong Kong sono stati dichiarati colpevoli per il loro coinvolgimento nelle proteste del “movimento degli ombrelli” : Nove attivisti sono stati dichiarati colpevoli per il loro coinvolgimento nelle proteste del “movimento degli ombrelli” a Hong Kong, le manifestazioni iniziate nel 2014 per chiedere che gli abitanti della regione amministrativa speciale cinese potessero eleggere liberamente il loro leader

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2019 : vincono le Fiji - USA sempre in testa alla classifica : Si è appena conclusa a Hong Kong, la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Vittoria per le Fiji, che superano la Francia, terzi gli USA, sempre in testa alla graduatoria, mentre terminano giù dal podio le Samoa. Finalissima Fiji-Francia 21-7 Finale 3° posto USA-Samoa 22-10 Finale 5° posto Argentina-Nuova Zelanda ...

Rugby a 7 - World Series Hong Kong 2019 : completata la fase a gironi. A punteggio pieno Sudafrica - Francia - Fiji ed Inghilterra : Nella notte italiana è scattata a Hong Kong, la settima tappa delle dieci in programma delle World Series di Rugby a 7, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Spazio alla fase a gironi, mentre domani si giocherà la fase ad eliminazione diretta. Risultati della fase a gironi 11:42 Finale Samoa 7s 17 7 10 Scozia 7s 7 7 0 12:06 Finale Sudafrica 7s 22 5 17 Giappone ...

Shenzhen in rally. A Hong Kong l'Hang Seng guadagna l'1 - 76% : ... a Tokyo il Nikkei 225 ha guadagnato l'1,43%,, sono proprio Shanghai e Shenzhen a guidare la tendenza, grazie a segnali di ripresa per l'economia di Pechino, in scia al recupero degli indici Pmi ...

Manca la terra - Hong Kong la strappa al mare : Con quasi 7 milioni e mezzo di abitanti, Hong Kong è uno dei luoghi più densamente popolati del pianeta e una città dove i prezzi delle case sono talmente alti che - secondo una recente indagine - un HongKonghese medio deve risparmiare l’intero stipendio per 21 anni senza spendere un centesimo prima di potersi permettere di comprare casa. ...