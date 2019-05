Gino Paoli vuota il sacco sul Cielo in una stanza : "Racconta di un orgasmo con una putt***" : Sessant' anni di carriera. È un grande traguardo quello che Gino Paoli taglia in questo 2019 e che festeggerà il 12 maggio all' Auditorium Parco Della Musica di Roma con un concerto-evento, anticipato dall' uscita del doppio album Appunti di un lungo viaggio contenente 25 brani inediti e 14 dei suoi

Roma concerti : da James Senese a Gino Paoli - da Tokio Hotel a PFM : LUNEDI' 6 MAGGIO. Folk/Ramona Cordova, dall'Arizona al Fanfulla Ramona Cordova era la nonna di Ramòn Vicente Alarcòn , annata 1984, americano di Kingman, città dell'Arizona che ospita uno dei musei ...

Gino Paoli contro Maurizio Crozza : "Un cretino". Il precedente del 2015 (Video) : Gino Paoli contro Maurizio Crozza. Accade a Le parole della settimana, con Massimo Gramellini che, preso in contropiede, tenta invano di gettare acqua sul fuoco.Si parla di Genova e di quel concetto di ‘mafia genovese’ scherzosamente coniato da Antonio Ricci: “Ha a che fare col fatto che i genovesi magari a Genova sono cattivi, ma appena vanno fuori diventano solidali al cento per cento”.prosegui la letturaGino Paoli contro Maurizio ...

Ornella Vanoni boccia Mina a Sanremo 2020 e le domande su Gino Paoli : Mina direttore artistico di Sanremo 2020? Ornella Vanoni boccia l’idea A Ornella Vanoni non piace l’idea di vedere Mina nei panni di direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Dopo l’addio di Claudio Baglioni – che ha diretto e condotto la kermesse con successo negli ultimi due anni – è trapelata la possibilità di avere […] L'articolo Ornella Vanoni boccia Mina a Sanremo 2020 e le domande su Gino Paoli ...

Giulio Frezza di 'Quattro amici al bar' è morto/ Gino Paoli : 'un generoso' : Grave lutto per Gino Paoli: è morto Giulio Frezza, uno dei 'Quattro amici al bar' della celebre canzone: il ricordo commosso del cantautore.

È morto lo skipper Giulio Frezza - era uno dei Quattro amici al bar di Gino Paoli : Il velista 81enne era uno protagonisti della celebre canzone di Gino Paoli. Il bar è il 'Caffè Porto Franco' di cui proprio lo stesso Frezza, il cantautore, gli architetti Giorgio e Ottavio Celadon avevano comprato la licenza negli anni Settanta. “Solo lui può dare / Dare del tu al mare”, questi i versi con cui il cantautore di Monfalcone lo descrive ne ‘Il marinaio’, la canzone che dieci anni fa ha dedicato al suo amico Frezza.Continua a ...

Gino Paoli a Che tempo che fa : “Il cielo in una stanza? Non la voleva nessuno ma quando la cantò Mina si mise a piangere” : A che tempo Che Fa su Rai1 Gino Paoli racconta a Fabio Fazio la storia di una delle sue canzoni più belle “Il cielo in una stanza”: “I commenti sulla canzone erano: questa non è una canzone, è meglio che cambi mestiere…Poi arrivò Mina e disse: la faccio!” E aggiunge quello che gli raccontò l’arrangiatore della canzone: “Mina ha finito di cantare e si è messa a piangere i musicisti si sono tutti alzati in piedi ...

Gino Paoli a Che tempo che fa : “Nella vita ho bevuto - fumato e mangiato ogni genere di cosa… è solo questione di culo” : Ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa su Rai1, il grande Gino Paoli ha raccontato quello che secondo lui serve a tutti nella vita: “Nella vita ci vuole C…” Il cantautore genovese a supporto della sua tesi ha raccontato che è stato recentemente invitato a un meeting di geriatri: “M’hanno detto vieni che fai un po’ da sponsor, tu sei uno vecchio che però se la cava ancora meglio…” E ha proseguito: ...

Programmi TV di stasera - domenica 14 aprile 2019. A «Che Tempo Che Fa» Raffaella Carrà - Gino Paoli e Stefano Accorsi : Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio interverrà Ilaria Cucchi, insieme ai genitori Giovanni e Rita Cucchi e l’avvocato di famiglia Fabio Anselmo. In studio Raffaella Carrà che ha debuttato su Rai3 con “A raccontare comincia tu”. E ancora, Paola Cortellesi e Carla Signoris prossimamente nelle sale con “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani. Inoltre, ...

“Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 14 aprile 2019 – Tra gli ospiti : Paola Cortellesi - Carla Signoris - Gino Paoli. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 14 aprile 2019 – Tra gli ospiti: Paola Cortellesi, Carla ...

Programmi TV di stasera - domenica 14 aprile 2019. A «Che Tempo Che Fa» Raffaella Carrà - Gino Paoli e Stefano Accorsi : Fabio Fazio e Luciana Littizzetto Rai1, ore 20.35: Che Tempo Che Fa Nella nuova puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio interverrà Ilaria Cucchi, insieme ai genitori Giovanni e Rita Cucchi e l’avvocato di famiglia Fabio Anselmo. In studio Raffaella Carrà che ha debuttato su Rai3 con “A raccontare comincia tu”. E ancora, Paola Cortellesi e Carla Signoris prossimamente nelle sale con “Ma cosa ci dice il cervello” di Riccardo Milani. Inoltre, ...

“Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 14 aprile 2019 – Tra gli ospiti : Paola Cortellesi - Carla Signoris - Gino Paoli. : Che tempo che fa è su Raiuno per il secondo anno consecutivo. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:00 circa. La puntata del lunedì, […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventiseiesima puntata del 14 aprile 2019 – Tra gli ospiti: Paola Cortellesi, Carla ...

Gino Paoli : figli - moglie e carriera del cantautore a Che tempo che fa : Gino Paoli: figli, moglie e carriera del cantautore a Che tempo che fa Mentre Ornella Vanoni sarà ospite del serale di Amici, nello stesso weekend Gino Paoli concederà un’intervista a Fabio Fazio, nella puntata domenicale di Che tempo che fa. Il cantautore friulano parlerà soprattutto di Appunti di un lungo viaggio, il nuovo doppio album con il quale intende celebrare i sessant’anni di carriera. Il nuovo (doppio) album di Gino ...

Che Tempo che Fa domenica 14 aprile su Rai 1 : Raffaella Carrà - Paola Cortellesi e Gino Paoli ospiti : Che Tempo Che Fa domenica 14 aprile su Rai 1 gli ospiti di puntata domenica 14 aprile dalle 20:35 torna l’appuntamento con Che Tempo Che Fa su Rai 1 condotto da Fabio Fazio insieme alle incursioni comiche di Luciana Littizzetto (qui l’intervento di settimana scorsa) e le introduzioni di Filippa Lagerback. Mentre il suo futuro sembra sempre più in bilico, nonostante un contratto non in scadenza e ascolti stabili e fissi per tutto ...