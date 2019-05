Francesca De André scopre il fidanzato con un’altra | reazione di Gennaro

Daniele Interrante al Grande Fratello 16 per parlare con Francesca De Andrè : Al Grande Fratello 16 Daniele Interrante si prepara ad entrare per parlare con la sua ex Francesca De Andrè A ‘Domenica Live’, Barbara D’Urso ha parlato delle foto che ritraggono Giorgio Tambellini in compagnia dell’influencer Rosi Zamboni. Daniele Interrante è certo che Francesca De André prenderà malissimo la notizia che il suo fidanzato è stato … Continue reading Daniele Interrante al Grande Fratello 16 per parlare con Francesca De ...

GIORGIO TAMBELLINI FIDANZATO Francesca DE ANDRÈ - L'HA TRADITA?/ Silenzio sui social : GIORGIO TAMBELLINI ha tradito FRANCESCA De ANDRÈ? Pizzicato a casa della sua fidanzata con Rosi Zamboni detta Roxy, una sexy influencer che...

Grande Fratello - è pace tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè : ora sono amiche e si truccano insieme : La calma dopo la tempesta: così potremmo definire il 'nuovo' rapporto tra Guendalina Canessa e Francesca De Andrè, le due concorrenti del Grande Fratello che dopo essersi duramente attaccate la scorsa settimana, durante il loro primo incontro in casa, ora sembrano aver appianato i problemi e risolto ogni questione. Tra le due sembra esser arrivato il tempo della pace, e al momento pare addirittura che tra le due concorrenti del Grande ...

Erica e Francesca de Andrè - cosa è successo nella notte dopo il bacio lesbo : Erica e Francesca De Andrè sono state protagoniste di un bacio lesbo all'interno della casa più spiata d'Italia. Le due ragazze sembrano sempre più vicine, al punto...

Grande Fratello : Francesca De Andrè contro Erica. C’entra Gennaro? : Gennaro Lillio e Erica Piamonte in crisi al Grande Fratello 2019? I triangoli sentimentali continuano ad essere al centro della sedicesima edizione del Grande Fratello. Il programma condotto da Barbara d’Urso quest’anno ha visto al centro della trama rosa Gennaro Lillio. Il modello, ex di Lory Del Santo, dopo una parentesi con Mila Suarez, avrebbe messo gli occhi anche su Erica Piamonte, e sarebbe nato un rapporto speciale con ...

Grande Fratello 16 - Daniele Interrante parla di Guendalina Canessa e Francesca de Andrè a Domenica Live : Dopo l'infervorato scontro avuto tra le due litiganti Guendalina Canessa e Francesca de Andrè accaduto lo scorso lunedì nella casa del Grande Fratello, il terzo ovvero Daniele Interrante commenta quanto avvenuto.Andiamo per ordine, la miccia tra Guendalina e Francesca si è accesa non appena la prima ha messo piede nella casa nel ruolo di disturbatrice. La Canessa ritiene che la figlia di Cristiano de Andrè aveva iniziato la storia ...

Biagio D'Anelli conferma : "Giorgio Tambellini ha tradito Francesca De André" : Negli ultimi giorni Francesca De André è finita, a sua insaputa, nell'occhio del ciclone a causa di un presunto tradimento da parte del fidanzato Giorgio Tambellini , che pare stia trascorrendo del ...

GF16 – Francesca De Andrè tradita dal fidanzato Giorgio? Ecco nuovi dettagli : Grande Fratello, la concorrente De Andrè sembra essere stata tradita dal fidanzato Giorgio. Ecco i nuovi dettagli Mentre Francesca De André è ancora all’oscuro di tutto (lo scoprirà solo nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 6 maggio), continuano ad emergere nuovi dettagli sulle foto che ritraggono il fidanzato Giorgio insieme ad un’altra. Biagio … Continue reading GF16 – Francesca De Andrè tradita dal fidanzato Giorgio? ...

Il fidanzato di Francesca De André con un’altra : spuntano nuovi dettagli : Giorgio, il fidanzato di Francesca De André, paparazzato insieme ad un’altra ragazza Mentre Francesca De André è ancora all’oscuro di tutto (lo scoprirà solo nella puntata del Grande Fratello in onda lunedì 6 maggio), continuano ad emergere nuovi dettagli sulle foto che ritraggono il fidanzato Giorgio insieme ad un’altra. Biagio D’Anelli, opinionista di Barbara d’Urso […] L'articolo Il fidanzato di Francesca De ...

Francesca De André tradimento. Daniele Interrante : “Glielo dico io!” : Francesca De André tradita? Daniele Interrante dice la sua a Domenica Live Lunedì scorso durante la diretta del Grande Fratello è entrata Guendalina Canessa (non è ancora una concorrente ufficiale). Una sorpresa non molto gradita a Francesca De André visto che la prima è stata la moglie di Daniele Interrante mentre la seconda ha avuto una storia con lui durata sei anni. Oggi a Domenica Live, Daniele Interrante è intervenuto sul presunto ...

GF16 - l'amica di Mila Suarez : 'Ho denunciato Francesca De Andrè per bullismo'. Lunedì la squalifica? : Colpo di scena al GF16 : sarebbe stata denunciata per presunti atti di bullismo nei confronti di . A intraprendere le vie legali è stata un'amica della modella marocchina, Sabrina, che ne ha dato l'...

Grande Fratello 16 - il fidanzato di Francesca de Andrè ha un'altra ragazza? (FOTO) : Il celebre detto dice che "quando il gatto non c'è i topi ballano" ed è probabilmente il caso di Francesca de Andrè, reclusa ora nella casa del Grande Fratello 16 e del suo fidanzato Giorgio Tambellini. La coppia fidanzata e convivente da pochi mesi, sarebbe già in bilico per due situazioni che, in qualche modo, si intrecciano tra di loro.La figlia di Cristiano de Andrè ultimamente si sta mostrando in atteggiamenti piuttosto affettuosi, ...

Bomba al Grande Fratello : "Francesca De André bisessuale? Tutta una montatura" : A parlare è Veronica Satti, ex gieffina e figlia di Bobby Solo, che ha fatto coming out proprio durante la scorsa edizione...