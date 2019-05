Formula 1 – Scatta la stagione europea con il Gp di Barcellona | ORARI e DIRETTE TV di

sportfair

(Di lunedì 6 maggio 2019) Archiviate le prime quattro gare, il circus della1 fa tappa in Europa per il Gp diLe prime quattro gare del Mondiale 2019 sono andate in archivio, sancendo una netta superiorità della Mercedes riuscita a piazzare quattro doppiette consecutive. Una situazione davvero pesante per la Ferrari, partita con i favori del pronostico ma spentasi con il passare delle settimane, fino ad accumulare un gap davvero importante dai rivali. Il Gp dirappresenta il primo crocevia della, pista dove il Cavallino ha dimostrato di essere veloce nella fase pre-stagionale.Ecco il programma completo: Giovedì 9 maggio Ore 15:00 – Conferenza stampa piloti in diretta su Sky Sport F1 HDVenerdì 10 maggio Ore 11:00 – Prove Libere 1 in diretta su Sky Sport F1 HD Ore 15:00 – Prove Libere 2 in diretta su Sky Sport F1 HDSabato 11 maggio Ore 12:00 ...