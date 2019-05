Federer | Sogno una vita normale Il mio ritiro? Sarà imperfetto

huffingtonpost

(Di lunedì 6 maggio 2019) Il tennista Roger, in attesa di scendere sulla terra rossa del torneo Atp di Madrid 2019, si racconta sulle pagine del Corriere della Sera. Dopo quasi tre anni, il campione torna in campo, sfida tennisti assai più giovani di lui e spiega il perché della scelta:Per passione per il tennis, immutata, e la convinzione di poter ancora migliorare. C’è ben poco, a questo punto, da inventarsi. Ma progressi, minimi, ci sono. E mi piace lavorarci sopra. È una sfida con me stesso. Come mi immagino il mio ritorno?. Chi ha detto che dovrà essere un finale da favola? In realtà, potrebbe succedere in molti modi. Se avessi inseguito la fiaba, avrei già smesso. Ma sull’argomento sono molto rilassato. Chiudere la carriera non sarà un dramma.è considerato icona di eleganza e a chi gli domanda cosa sia ...

