Cibo per cani e gatti | Il Salvagente conferisce il certificato “Zero Truffe” a Monge

Alimentazione e salute : nel mondo 11 milioni di morti per “Cibo sbagliato” : In un mondo sempre più ossessionato dal cibo, dalla sua produzione alla sua preparazione, aumentano paradossalmente coloro che si ammalano di cattiva Alimentazione. Le stime più recenti indicano che nel 2017 quasi 11 milioni di persone nel mondo hanno perso la vita per malattie causate da una dieta inadeguata. Soprattutto a causa di malattie cardiovascolari e, in misura minore, per tumori, diabete e patologie renali. Per scoprire che cosa ...

Salute : nel mondo 11 mln morti per 'Cibo sbagliato' - guida a scelte giuste : E la scienza fornisce una risposta univoca: cio' che fa bene alla Salute fa bene anche all'ambiente. Una dieta ricca di vegetali e piu' moderata di alimenti di origine animale e' la soluzione ...

Corea del Nord : 10 milioni di persone minacciate da un’imminente scarsità di Cibo a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni : Una valutazione delle Nazioni Unite sulla sicurezza alimentare in Repubblica Popolare di Corea (anche conosciuta come Corea del Nord) ha rilevato che, a seguito del peggior raccolto degli ultimi dieci anni – dovuto a una intensa siccità, a ondate di calore e a inondazioni – 10,1 milioni di persone si trovano a rischio immediato di grave scarsità alimentare, e non avranno cibo a sufficienza fino al prossimo raccolto. La produzione ...

Mammaitalia - l'app per trovare Cibo italiano all'estero : Ok, ci piace viaggiare, ci piace scoprire, ci piace sperimentare, ma quando si parla di cibo, beh, allora non va bene proprio tutto. Mammaitalia è una nuova app che ti aiuta a viaggiare (e mangiare) in sicurezza. Per venire incontro a tutti coloro che cercano cibo italiano all'estero, cinque giovani italiani - Luca, Gaetano, Ivano, Caterina e Claudio - hanno dato vita a Mammaitalia: un'app disponibile per dispositivi iOS e Android, che funge da ...

Caserta - bimbe picchiate sino a rompere le ossa e lasciate senza Cibo : arrestati i genitori : picchiate da mamma e papà e lasciate senza cibo. E quando la più piccola, quando era ancora , piangeva, per farla smettere mamma e papà la scuotevano a tal punto da provocarle delle . Maltrattate dai ...

Udine - Federico non c’è l’ha fatta : è morto per un boccone di Cibo andato di traverso : Non ce l'ha fatta Federico Lisco, morto a 52 anni per un boccone andato di traverso. La tragedia è avvenuta la sera prima di Pasqua e ha lottato tra la vita e la morte per una settimana. L'uomo era un agente immobiliare molto conosciuto in città. Tra le sue passioni c'era anche quella per il mare e la vela.

Difficoltà di deglutizione e disturbi dell’esofago : le straordinarie proprietà della menta piperita che aiutano a mandare giù il Cibo : Sono oltre 6 milioni gli italiani incapaci di deglutire il cibo, una Difficoltà che può creare seri problemi di salute. Immaginate di gustare un delizioso piatto nel vostro ristorante preferito, quando improvvisamente la gioia del palato è interrotta dalla Difficoltà di deglutire il cibo, seguita da dolore al petto. Se dopo aver consultato un dottore, senza aver trovato prove di una causa cardiaca per il dolore toracico, il problema potrebbe ...

Migranti - Helsinki Committee : “Governo Ungheria lascia i migranti senza Cibo. Qualcuno non ha mangiato per 5 giorni” : migranti lasciati senza cibo anche per cinque giorni. La denuncia del Comitato Helsinki per i diritti umani, un’organizzazione non governativa con base in diversi Paesi europei, non si riferisce alla condizione degli africani intrappolati nei centri di detenzione libici, ma a coloro che hanno inoltrato una richiesta di protezione internazionale in Ungheria e se la sono vista rifiutare. Secondo quanto raccolto dagli operatori della ong, in ...

Tabella dosi di Cibo per cani : Le dosi di cibo per cani dipendono molto anche dalla quantità di attività fisica che svolge, oltre che dalla sua dimensione, dalla sua razza e anche dalla sua età. Ci sono cani che vivono purtroppo quasi esclusivamente in casa, a parte il giro dell’isolato per i bisognini, e ci sono altri fortunati cani che possono correre nel proprio giardino o che vengono regolarmente portati a correre nel verde. Le tabelle di dosi di cibo per cani, quindi, ...

Spesa online - la guida completa per acquistare Cibo su internet : i siti dove potete risparmiare : Su internet si trova praticamente tutto. Negli ultimi 5 anni è letteralmente esplosa la vendita online di cibi e bevande, grazie anche alle catene della grande distribuzione che hanno reso accessibili ai consumatori i propri banconi dalla tastiera del computer o direttamente dallo smartphone. Ci son

ARTE - Cibo - MUSICA - NATURA : IN ABRUZZO TANTI EVENTI PER UNA PASQUETTA IN ALLEGRIA! : All'interno del Castello Medievale si alterneranno dimostrazioni di combattimenti, di caccia con la Falconeria e spettacoli teatrali che ci riporteranno direttamente nelle magiche atmosfere del ...

La Bestia - il treno merci dei migranti che viaggia dal Messico agli Usa. E lungo il percorso c'è chi porta Cibo e acqua : La situazione politica confusa in Venezuela potrebbe segnare un nuovo balzo nel flusso migratorio verso il Nord. «I migranti non si fermeranno mai», mi dice ancora Norma. «Non c'è muro capace di ...