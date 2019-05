Baby Sussex si fa attendere | ma Meghan Markle resta «incredibilmente tranquilla»

Ma che fine ha fatto il Baby Sussex? : Il desiderio di Meghan Markle di partorire a casa rischia di sfumare: con già una settimana di ritardo rispetto alla data prevista per la nascita del baby Sussex, la moglie del principe Harry potrebbe essere costretta a sottoporsi a un parto indotto in clinica se non ci dovessero essere novità nelle prossime 48 ore. Lo riferisce l'informatissimo tabloid britannico Daily Mail, precisando che è sempre più probabile per la ...

Meghan Markle - il principe William ironizza su Baby Sussex : 'Non lo so - non ho iltelefono' : La saga del parto già avvenuto di Meghan Markle è infinita e il principe William aumenta la nebbia sul royal baby della duchessa di Sussex. Tra chi sostiene che il royal bebè sia già nato e chi no è ormai guerra a colpi di indizi, sospetti, congetture e speculazioni. C'è chi parla addirittura di un silenzio forzato dovuto al parto cesareo della duchessa. Ad unificare il sentimento di sconforto e di sfiducia nella monarchia da parte di media e ...

Meghan Markle si fa bella : foto del royal Baby Sussex forse già questo week end : Meghan Markle potrebbe farsi fotografare con il già nato royal baby Sussex proprio questo week-end. L'indizio arriverebbe dal suo truccatore, appena sbarcato a Londra 'a sorpresa'. foto del royal baby Sussex di Meghan Markle tra sabato e domenica Che il royal baby sia già nato, a questo punto, è più una certezza che altro. La "gravidanza infinita" di Meghan Markle è arrivata ben oltre il limite di tempo previsto. E, data l'età della mamma e il ...

Meghan Markle - avvistata ambulanza. Ma il Palazzo smentisce la nascita di Baby Sussex : Meghan Markle è prossima al parto: sarebbe stata avvistata un’ambulanza privata con auto della polizia di scorta nei pressi del Castello di Windsor. L’indiscrezione circola in Rete e in molti hanno pensato che la Duchessa del Sussex fosse in travaglio e che il mezzo di soccorso sia stato chiamato per trasportarla in ospedale. Naturalmente non ci sono conferme ufficiali o prove concrete del fatto. Al contrario, Buckingham Palace è ...

Completini bio e passeggino nuovo : il Baby Sussex sarà - da subito - un «rivoluzionario»? : Avete presente i calzini al ginocchio e i Completini ricamati tipici dei figli di casa Cambridge? Benissimo, dimenticateveli. Secondo i tabloid britannici, infatti, il baby Sussex sarà un « ...

Meghan Markle - forse nome africano per il royal Baby Sussex : tra i favoriti Diana e Arthur : Il royal baby Sussex di Meghan Markle ed Harry si potrebbe chiamare Allegra o Diana se femmina, oppure Arthur o Albert se fosse maschio. Il toto-nome per il figlio o la figlia dei duchi di Sussex entra nel vivo dal momento che il travaglio di Meghan Markle potrebbe essere già iniziato. Allegra o Diana se royal baby Sussex sarà femmina La cerchia dei nomi possibili per il royal baby figlio di Meghan ed Harry si restringe sempre più, mentre la ...

Baby Sussex - che potrebbe dividere il compleanno con Charlotte : Tutti i royal Baby di casa Windsor (in attesa del figlio di Harry e Meghan)Royal Baby. Gli altri membri di casa Windsor con cui il figlio di Harry e Meghan potrebbe dividere il compleannoRoyal Baby. Gli altri membri di casa Windsor con cui il figlio di Harry e Meghan potrebbe dividere il compleannoNon con la regina, né col cuginetto Louis. E nemmeno con l’anniversario di nozze di Kate Middleton e William. A questo punto – sempre se ...