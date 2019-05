Alfonso Signorini direttore di Canale 5? La verità e la reazione di Simona Ventura

Maria De Filippi e Alfonso Signorini direttori di Canale 5 : Maria De Filippi direttrice di Canale 5 per i programmi serali e Alfonso Signorini direttore di Canale 5 per l'entertainment? L'indiscrezione su questa possibile diarchia alla guida della rete ...

RIVELAZIONE SHOCK di Alfonso Signorini all’ultima puntata del MAURIZIO COSTANZO SHOW : “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato “Pamela Prati”. Diceva di vivere e lavorare ad Haiti. Io mi sono lasciato andare. Ho abbandonato le mie difese. In un secondo momento, quando ero disposto a raggiungerlo, lo volevo vedere, sul mio Facebook arriva il messaggio di tale Donna Pamela….che oggi è la manager della Prati. Cerco Lorenzo e lei mi fa parlare con lui ma era una voce da ...

Alfonso Signorini rivela : “Anche io ci sono cascato come Pamela Prati - mi innamorai dell’inesistente Lorenzo Coppi” : “L’aitante giovane che aveva conquistato il mio cuore si chiamava Lorenzo Coppi. Anche io sono stato ‘Pamela Prati’“. A rivelarlo a sorpresa è Alfonso Signorini al Maurizio Costanzo Show che andrà in onda giovedì in seconda serata. Il direttore di “Chi” ha confessato di esser stato ingannato anche lui da Pamela Perricciolo, manager dell’ex star del Bagaglino ora al centro dei gossip per il suo matrimonio con ...

