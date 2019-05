Addio note alle scuole elementari | c' è chi dice no | Poco utilizzate | ma

Addio alle sanzioni disciplinari - alle scuole elementari stop a note e sospensioni : stop a note sul registro e a sospensioni per i bambini delle scuole elementari . A stabilirlo un emendamento al ddl che introduce l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole , con cui viene ...

Scuola : le elementari stanno per dire Addio a note sul registro - sospensioni ed espulsioni : La Scuola elementare dice addio alle note sul registro, alle sanzioni disciplinari ed alle espulsioni. Grazie alle novità introdotte in un emendamento inserito nella legge di riforma volta alla reintroduzione dell'educazione civica, i bambini iscritti alle primarie non dovranno più fare i conti con quei provvedimenti previsti da alcuni articoli di un Regio decreto datato 26 aprile 1928. Il Regio decreto Gli articoli 412, 413 e 414 del Regio ...