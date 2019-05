Adam Sky | dj morto | incidente choc a Bali Contro porta di vetro | arteria recisa

Adam Sky - non vede una porta a vetri e ci si scontra : morto dissanguato il dj : Stava correndo ad aiutare una sua amica che era caduta, nuda, dall’infinity pool privata dell’Hillstone Villas Resort di Bali ma, nella foga, non ha visto una porta di vetro e ci si è scontrato, mandandola in frantumi. Proprio una di queste schegge di vetro l’ha colpito al braccio, recidendogli un’arteria e facendogli perdere molto sangue. Così è morto a 42 anni Adam Sky, famoso dj australiano il cui vero nome era Adam ...