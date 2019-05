Tocoferolo | l’antiossidante contro colesterolo e psoriasi

dilei

(Di domenica 5 maggio 2019) Il, noto anche come Vitamina E, compare tra gli elementi naturali più utilizzati in ambito cosmetico, grazie alla sua azione antiossidante, elasticizzante e restitutiva.In natura lo si trova comunemente in molti alimenti che costituiscono la nostra dieta mediterranea quali frutta, verdura, noci, mandorle, cereali e ancora gran parte degli oli derivati da semi e frutta secca come arachidi, mandorle noci, e ancora soia, oliva o canapa.Quando si parla dunque dio Vitamina E, viene spontaneo associarlo proprio al suo marcato effetto protettivo, antiossidante e rigenerante per la pelle, spesso sottovalutando la sua importanza anche nella prevenzione del cancro, dele di patologie legate all’epidermide e di notevole entità come ad esempio la. Tuttavia ilsi rivela particolarmente efficace anche e soprattutto nella lottai ...