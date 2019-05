Striscione ironico dei tifosi del Genoa “Come gioca bene l’Atalanta”

calcioweb.eu

(Di domenica 5 maggio 2019) Continua la contestazione didelnei confronti del presidente Preziosi.comparso durante la gara contro la Roma (0-0 all’intervallo): ‘belin comel’Atalanta‘, chiaro riferimento alla buonuscita che Preziosi diede 3 anni fa all’allora tecnico Gasperini. Da quel momento, mentre Gasperini faceva le fortune dell’Atalanta, sono iniziati secondo ii guai del. Riuscita a metà la protesta degli ultras delche anche oggi hanno presidiato le entrate del Luigi Ferraris lasciando però entrare chi voleva assistere alla partita con la Roma. Molti quelli che hanno preferito entrare per sostenere la squadra che sta lottando per la salvezza.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sulL'articolodeidel...

