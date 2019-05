Straordinaria Atalanta | vince 3-1 in casa Lazio e ipoteca la Champions

ilnapolista

(Di domenica 5 maggio 2019). Non ci sono altri termini per definire la stagione dell’di Gasperini. I bergamaschi vincono 3-1 all’Olimpico contro lano laLeague del prossimo anno. A tre giornate dalla fine, sono al quarto posto a 62 punti a una lunghezza dall’Inter. Al momento, hanno quattro punti sulla Roma che però è impegnata nel pomeriggio a Genova contro il Genoa. Il Torino a 57 e il Milan, con una partita in meno, a 56.L’ha vinto in rimonta. È andata in svantaggio per la rete di Parolo in apertura. Poi il pareggio di Zapata al gol numero 22 in campionato (secondo nella classifica marcatori, dietro Quagliarella che è a 25). Poi la rete di Castagne e l’autogol di Wallace hanno suggellato la vittoria che potrebbe valere uno storico traguardo per la società bergamasca.Mancano ancora tre partite al termine del campionato, ...

