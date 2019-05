Serie A Mertens e Insigne rimontano Pavoletti | Napoli-Cagliari 2-1

Serie A - Napoli-Cagliari 2-1 : Mertens e Insigne - rimonta e secondo posto aritmetico : NAPOLI - Un gol che sa tanto di liberazione, dopo settimane di voci e cattivi pensieri. Insigne realizza al 98' il calcio di rigore che regala la vittoria in rimonta sul Cagliari e il secondo posto ...

Serie A - Insigne e Mertens ribaltano il Cagliari : vince il Napoli 2-1 : Dove vederla in TV e in streaming La gara sarà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno , 201 sul satellite, 482 sul digitale,, Sky Sport Serie A , 202 sul satellite, 483 sul digitale, ...

Serie A. Napoli espugna Frosinone - gol Mertens e Younes : Calcio. Il Napoli si è riscattato e ha espugnato Frosinone, vincendo per 2-0 il lunch match della 34^ giornata della Serie A. Al "Benito Stirpe".

Serie A - Frosinone-Napoli 0-2 : Mertens e Younes consolidano il 2° posto : Il Napoli si riprende dopo il k.o. casalingo contro l'Atalanta e batte allo Stirpe il Frosinone 2-0. Al 19' gli azzurri aprono la partita con una splendida punizione di Mertens che supera la barriera ...

Napoli - Mertens è a un solo gol da Maradona in Serie A : La rete segnata al 28' contro l' Atalanta non ha evitato la sconfitta con l'Atalanta, ma Mertens si è portato a un solo gol da Maradona nella classifica dei cannonieri del Napoli in serie A. Il belga ...