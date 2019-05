Prevenzione tumori | visite gratuite a Borgosesia

Tumori : 20 anni di “Race for the cure” - spot d’autore per la Prevenzione : L’energia di una squadra femminile di pallavolo, guidata da Cristina Capotondi, che arriva con un minivan al Policlinico Gemelli per ‘rapire’ la coach ricoverata e andare di corsa alla ‘Race for the cure‘. Portandosi anche la simpatica guardia giurata interpreta da Roberto Ciufoli. È lo spot girato da Daniele Lucchetti per i 20 anni della famosa manifestazione dedicata alla lotta contro il cancro che si svolgerà a ...

Tumori - Pasqua di solidarietà : una raccolta fondi per progetti di Prevenzione oncologica e assistenza domiciliare : Sarà una Pasqua di solidarietà per i dipendenti di Istituto Gentili, azienda del Gruppo Mediolanum Farmaceutici che oggi ospita presso la propria sede di Milano i banchetti della Fondazione ANT a sostegno della campagna “Uova di Pasqua”, finalizzata alla raccolta fondi per la realizzazione di progetti di prevenzione oncologica e assistenza specialistica domiciliare gratuita ai malati di cancro in tutta Italia. Nel nostro Paese ogni giorno circa ...

Tumori - urologi : “6 italiani su 10 non conoscono la Prevenzione” : I Tumori urologici sono ancora poco conosciuti, eppure colpiscono ogni anno in Italia 77.900 uomini e donne: 6 italiani su 10 non conoscono infatti la prevenzione, il 41% teme l’impotenza come effetto collaterale delle terapie ed il 44% non sa che esistono cure efficaci per contrastarli. Ed ancora: il 61% ignora che si possono evitare innanzitutto attraverso stili di vita sani. Appena il 9% riconosce il fumo di sigaretta come causa del ...

Tumori in Sicilia : nel 2018 stimate 27.150 nuove diagnosi - “serve più Prevenzione” : In Sicilia, nel 2018, sono stati stimati 27.150 nuovi casi di tumore (13.900 uomini e 13.250 donne). Un dato in costante crescita, erano 25.700 nel 2016 e 25.950 nel 2017. Le 5 neoplasie più frequenti nell’isola sono quelle del colon-retto (3.900), mammella (3.700), polmone (2.900), prostata (2.400) e vescica (2.150). Le percentuali di sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi, pari al 60% fra le donne e al 52% fra gli uomini, collocano la Regione ...

“Le giornate della salute” : la lotta ai tumori parte dalla Prevenzione : Fino a 3,7 milioni di vite potrebbero essere salvate ogni anno con la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento: gli ultimi dati dell’Unione Internazionale Contro il Cancro (Uicc) mettono in evidenza la finalità de “Le giornate delle salute”, iniziativa di prevenzione promossa dalla dr.ssa Daria Caminiti, medico-chirurgo specialista in otorinolaringoiatria ed esperta in allergologia, ed organizzata nei locali della Casa di ...

Lotta ai tumori - la settimana della Prevenzione a Milano. VIDEO : Lotta ai tumori, la settimana della prevenzione a Milano. VIDEO Fino al 24 marzo la Lilt promuove visite di controllo gratuite e indicazioni per una corretta alimentazione Parole chiave: tumore lilt ...

Lotta ai tumori - la settimana della Prevenzione a Milano. VIDEO - : Fino al 24 marzo la Lilt promuove visite di controllo gratuite e indicazioni per una corretta alimentazione

Tumori : LILT lancia la settimana nazionale per la Prevenzione oncologica con il Ministro Giulia Grillo e la testimonial Selvaggia Lucarelli : Torna dal 16 al 24 marzo, per la sua diciottesima edizione, la settimana nazionale per la prevenzione oncologica della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, campagna per diffondere la cultura della prevenzione come metodo di vita e sensibilizzare sull’importanza dei corretti stili di vita per poter prevenire il cancro. Con il patrocinio del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio, nonché di ANCI, FNOMCeO e CONI e in ...

I tumori sono le malattie più temute dagli italiani - ma si può fare di più con la Prevenzione : Ogni anno in Italia si registrano 2.400 nuovi casi di tumore della cervice uterina causati dal Papillomavirus. L'Hpv è l'agente virale responsabile del carcinoma della cervice uterina, della vulva, della vagina, dell'ano, del pene, dell'orofaringe e di lesioni precancerose e lesioni genitali esterne (condilomi). Il tumore al collo dell'utero rappresenta ancora una importante causa di morte per le donne. Si stima che, tra i nuovi casi, nel 2018 ...