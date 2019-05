Parma-Sampdoria 3-3 | Cronaca

DIRETTA/ Parma Sampdoria - risultato finale 3-3 - : un punto a testa! : DIRETTA Parma Sampdoria streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 35giornata.

Calcio - Serie A 2019 : Atalanta ad un passo dal sogno Champions League - fuochi d’artificio tra Parma e Sampdoria : Nuova domenica di gare nella Serie A di Calcio 2019 , con la trentacinquesima giornata che ha vissuto un importante scontro tra Atalanta e Lazio, con il palio punti preziosi nella corsa verso il quarto posto, che vale la partecipazione alla prossima Champions League . Il successo è andato dunque ai bergamaschi, che dopo il gol in apertura di Marco Parolo sono riusciti a rimontare segnando con Duvan Zapata, Timothy Castagne e Berat Djimsiti, per un ...

Parma -Sampdoria : 3-3 | : Circa duemila tifosi doriani, la festa coi gemellati del Parma, in campo le magliette “invertite” per celebrare quest’amicizia ormai quasi trentennale

Sampdoria - Quagliarella segna con la maglia del… Parma : Si stanno giocando le gare delle 15 valide per il campionato di Serie A, spettacolo tra Parma e Sampdoria. Fabio Quagliarella segna il suo gol numero 24 in campionato su calcio di rigore e lo fa indossando la maglia… del Parma. Infatti Sampdoria e i ducali oggi sono scesi in campo a maglie invertite, si tratta di’Not Just Colours’, l’iniziativa con cui si è deciso di omaggiarsi a vicenda in onore del gemellaggio, ...