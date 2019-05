NBA | Houston non si arrende | nonostante i problemi agli occhi | Harden riapre la serie

Playoff NBA - Harden prende per mano Houston : riaperta la serie contro gli Warriors : Playoff NBA, Harden e Durant continuano nel duello a suon di canestri da urlo: nella notte l’ha spuntata Houston Playoff NBA, gli Houston Rockets battono un colpo. Nella notte la squadra di coach D’Antoni ha vinto gara-3 della serie contro gli Warriors, rimettendosi in sella dopo lo 0-2 subito nei primi atti in quel di San Francisco. Sul parquet di Houston è salito in cattedra Harden, autore di 41 punti nel 126-121 finale in ...

Playoff NBA - Houston-Golden State Gara-3 126-121 OT : i Rockets accorciano sul 2-1 : Houston Rockets-Golden State Warriors 126-121 OT Se c'è un modo in cui doveva concludersi la stagione degli Houston Rockets, era un isolamento in punta di James Harden seguito da un suo step-back da ...

NBA - Houston 0-2 e spalle al muro : dove devono migliorare i Rockets in gara-3 : Un lusso che i texani non possono certamente permettersi in gara-3, quella che potrebbe già decidere i destini della loro stagione: da seguire live, a partire dalle 2.30, stanotte su Sky Sport NBA.

VIDEO Playoff NBA : i Golden State Warriors vincono anche gara-2 e mettono spalle al muro gli Houston Rockets : I Golden State Warriors non lasciano scampo agli Houston Rockets e vincono anche gara-2 alla Oracle Arena con il punteggio di 115-109. La semifinale della Western Conference passa quindi sul 2-0 per i campioni in carica che hanno visto il solito immarcabile Kevin Durant (29 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate) Steph Curry che, nonostante un problema al dito chiude con 20 punti, quindi Klay Thompson ne scrive 21, mentre Draymond Green ...

Playoff NBA - Golden State è troppo forte per Houston : Rockets sotto 0-2 nella serie : Golden State Warriors-Houston Rockets 115-109 Quando il gioco si fa duro, conviene ricorrere alle armi migliori che si hanno a disposizione. Per questo Steve Kerr non solo ha lanciato per la seconda ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Golden State va sul 2-0 con Houston - Milwaukee pareggia la serie con Boston : Nottata dedicata alle gare-2 più interessanti di questi Playoffs NBA 2019 quella che si è disputata. Sul campo, infatti, erano di scena le due teste di serie numero 1 delle rispettive Conference che cercavano obiettivi differenti. Ad Ovest i Golden State Warriors piegano la resistenza degli Houston Rockets e si portano sul 2-0 nella serie, mentre ad Est i Milwaukee Bucks si svegliano dopo la “scoppola” di gara-1 e regolano i Boston ...

NBA - Houston accusa : 'Nel 2018 non siamo andati in finale per colpa degli arbitri' : Il giorno dopo gara-1 tra Warriors e Rockets il fuoco della polemica sul metro arbitrale e sui fischi della terna invece che scemare pare propagarsi pericolosamente. Con il cerino in mano due "soliti ...

NBA Playoff : Golden State supera Houston - Boston stende Milwaukee : TORINO - Fa valere il fattore campo Golden State nella prima serie del secondo turno dei Playoff di NBA . A spingere i Warriors, che superano Houston 104-100 alla Oracle Arena in una combattutissima ...

NBA Playoff : partono bene Boston e Golden State - ko Milwaukee e Houston : ROMA - Parte con il botto la serie del secondo turno dei Playoff Nba tra Milwaukee Bucks e Boston Celtics . La squadra col miglior record di 'regular season' della Nba spreca infatti il primo ...

Playoff NBA – Durant e Harden da 35 punti - ma la spunta Golden State : Houston ko - la tripla del ‘Barba’ non entra nel finale : Gli Warriors battono 104-100 i Rockets. Durant e James Harden segnano 35 punti a testa, ma nel finale il ‘Barba’ ha l’opportunità di pareggiare la gara con una tripla sputata fuori dal ferro, prima che Curry segni il libero conclusivo La partita più attesa fra le quattro semifinali di Conference, il big match dell’Ovest fra Golden State Warriors e Houston Rockets. Le due squadre più accreditate per la vittoria dell’anello, se non altro ...

Basket - NBA Playoff 2019 : Boston espugna Milwaukee - Golden State all’ultimo respiro su Houston : Nella serata italiana sono cominciate due serie di Playoff NBA valide per le semifinali di Conference. Nella prima, riguardante la Eastern Conference, i Boston Celtics hanno espugnato il campo dei Milwaukee Bucks, la miglior squadra della regular season, per 112-90. Decisivi Kyrie irving con 26 punti e 11 assist e Al Horford con 20 punti e 11 rimbalzi, Jaylen Brown aggiunge 19 punti e Gordon Hayward 13 partendo dalla panchina. La franchigia più ...

Playoff NBA – Houston Rockets - James Harden suona la carica : “siamo pronti! Noi capaci di battere gli Warriors” : James Harden infiamma l’ambiente in casa Houston Rockets: ‘Il Barba’ suona la carica in vista di Gara-1 della semifinale di Conference contro i Golden State Warriors Golden State Warriors vs Houston Rockets: probabilmente le migliori due squadre in NBA, una partita che sa di Finals se non fossero della stessa Conference, o di finale ad Ovest, se un particolare incrocio di tabellone non le avesse messe di fronte già in semifinale. Da una ...

Playoff NBA - si gira ancora la caviglia destra di Curry : 'Ma sarò in campo contro Houston' : Sempre le sue maledette caviglie. Quella destra questa, volta " ed era la destra quella infortunata anche nella penultima gara stagionale contro New Orleans, che aveva costretto Steph Curry in ...

NBA. Gallinari tiene in corsa Clippers - Houston avanti : I Clippers non mollano e portano Golden State a gara 6. Piccolo capolavoro di Los Angeles alla Oracle Arena, dove i Warriors falliscono