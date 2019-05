Il Solitario di Windows | Mortal Kombat e Super Mario Kart entrano nella Hall of Fame dei

eurogamer

(Di domenica 5 maggio 2019) Lo Strong National Museum of Play ha annunciato quattro nuovi titoli che sono entratiprestigiosa World Video GameofCome riporta RockPaperShotgun, i titoli in questione sono(1992),(1992), l'avventura testuale Colossal Cave Adventure (1976) e ilincluso in ogni versione didal 1990 al 2013.Sin dal 2015, laofdei videogiochi è cresciuta fino a contare oltre 20 grandi classici, tra cui The Sims, World of Warcraft e Sonic. Le nomination vengono scelte considerando fattori come "stato di icona, longevità, bacino geografico raggiunto e influenza nel mercato videoludico esocietà". Requisiti che ovviamente vengono soddisfatti sia dache da, entrambi capostipiti di serie amatissime tutt'oggi.Leggi altro...

