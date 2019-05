Forza Italia | contro i troll sui social network sia obbligatorio l’uso del codice fiscale 

Napoli : Schifani su bimba ferita - 'Forza piccola - tutta Italia tifa per te' : Roma, 5 mag. (AdnKronos) - “In questo momento le mie preghiere sono per la piccola bimba ferita a Napoli. Forza piccola, tutta Italia tifa per te”. Lo scrive su Twitter il senatore di Forza Italia ed ex presidente del Senato, Renato Schifani.

Giovanili in Italia – Forzazzurri ne ha parlato con Massimiliano Esposito : L’ex calciatore del Napoli Massimiliano Esposito ha concesso un’intervista alla nostra redazione. Giovanili – Ne abbiamo parlato con l’ex attaccante azzurro Massimiliano Esposito il quale, fino a pochi mesi fa era il responsabile del settore giovanile del Padova. Con la nomina di Centurioni sulla panchina della prima squadra, Esposito lo ha seguito come allenatore in seconda. Oltre ad aver chiesto la sua opinione ...

Amministrative - Forza Italia presenta i candidati al consiglio comunale di Forlì : Forlì è fanalino di coda, l'ultima ruota del carro in Romagna, la sua voce stenta ad affermarsi ai tavoli della sanità delle infrastrutture, dell'economia. E tocca a noi garantire il cambiamento, ...

Forza Italia a Bergamo è in tilt E c'è chi ha già la valigia in mano : Bergamo non fa eccezione: quello che fino a pochi anni fa era, in terra orobica, un partito dal chiaro ruolo maggioritario è oggi una fosca entità politica dal futuro più che mai incerto». Queste ...

Il corpo del Cav. e l'attesa di una Forza Italia in cerca d'autore : Roma. Non farà la campagna elettorale, non potrà girare l'Italia come avrebbe voluto " e pare ancora vorrebbe. Apparirà in televisione, forse. Ma soltanto quando si sarà ripreso dall'intervento. E mai ...

Bankitalia : le banche si rafForzano - ma restano rischi elevati : Roma, 3 mag., askanews, - Le banche italiane si stanno rafforzando ma ci sono ancora 'rischi elevati' per il peggioramento della situazione economica. Lo afferma la Banca d'Italia nel rapporto sulla ...

Silvio Berlusconi - dopo il malore la paura più grande. Le parole del dottor Zangrillo - panico Forza Italia : La grande paura di Forza Italia dopo il malore di Silvio Berlusconi si concretizza intorno alle parole di Alberto Zangrillo, medico di fiducia del Cav che è stato il primo ad accorrere a casa dell'ex premier all'alba di martedì, disponendo poi il ricovero del suo paziente all'ospedale San Raffaele p

Intervista ai candidati/8 : Gianna Baucero - Forza Italia per Corsaro : L'ho fatto a prescindere dalla politica, in veste di consulente culturale e unicamente per il bene della mia città. L'ho fatto con competenza e ho dimostrato che se si collabora si può andare lontano.

Silvio Berlusconi - bomba di Dagospia : si 'mangiano' Forza Italia. Il nuovo partito da 20% che cancella il Cav : Dettaglio succulento fornito dal sito fondato da Roberto D'Agostino : questo nuovo soggetto politico 'dovrebbe essere guidato da un triumvirato di uomini non provenienti dalla politica, uno per il ...

Silvio Berlusconi - dentro Forza Italia sondaggi agghiaccianti : 'Alle europee poco sopra il 5%' - fine di tutto : Il malore di Silvio Berlusconi ha mandato nel panico Forza Italia e i dirigenti più vicini al Cav. Che sanno benissimo come con un leader a mezzo servizio per motivi, seri, di salute non si possa ...

Sondaggi - per gli elettori leghisti Salvini dovrebbe tornare con Forza Italia : Gli elettori della Lega vogliono che Salvini torni all'alleanza con Forza Italia. A sostenerlo è il Sondaggio per la puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera. Euromedia research e Istituto Piepoli ...

Sorpasso di FdI su Forza Italia? L'ipotesi c'è. Paura tra gli azzurri : Elezioni europee 26 maggio, si concretizza l'ipotesi del clamoroso Sorpasso di Fratelli d'Italia su Forza Italia, impensabile solo fino a poche settimane fa. L'ultimo sondaggio di Antonio Noto per Cartabianca infatti vede gli azzurri all'8,5% e il partito guidato da Giorgia... Segui su affaritaliani.it