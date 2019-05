Fortnite | l' evento Unvaulted ha causato la distruzione di Pinnacoli Pendenti e Corso

Fortnite prepara un nuovo evento imminente? Datamine del 3 maggio stuzzicano la community : L'universo ludico di Fortnite è come sempre in dinamico divenire, questo è un dato di fatto: il Battle Royale di Epic Games non dorme mai e, da buon Game as a Service, sforna con una continuità a dir poco allucinante nuove feature con cui infarcire il gameplay e stuzzicare costantemente e adeguatamente la vastissima community che ogni giorno ne anima le lande di gioco. Come consuetudine, ad anticipare la release all'interno di Fortnite delle ...

Fortnite : il numero di giocatori per party sale da 4 a 16 - spuntano nuove informazioni sull'evento Nexus : Nelle playlist di Fortnite Battaglia Reale sono presenti modalità con formazioni numerose, che supera e non di poco il limite dei quattro partecipanti per party presente nel gioco.Un cavillo, dunque, che non permetteva a gruppi numerosi di amici di giocare insieme ad alcune delle modalità a tempo limitato disponibili nel battle royale di Epic Games. Perlomeno fino ad ora.Tramite un tweet, Epic Games ha annunciato che da ieri i party di Fortnite ...

Epic Games è stata accusata del mancato pagamento dei premi in palio ad un evento dedicato a Fortnite durante gli Australian Open di tennis : Lo scorso gennaio l'Australian Open di tennis ha ospitato un evento a tema Fortnite, con in palio un montepremi di 400.000 dollari. Dopo circa 4 mesi dall'evento, Epic Games è stata accusata di non aver pagato i vincitori.Come riporta PC GamesN, un utente conosciuto col nome di ttvLeftRightGN ha postato la sua versione lo scorso fine settimana. Secondo la sua versione, i giocatori classificati dal centesimo al ventunesimo posto avrebbero dovuto ...

Fortnite - il futuro evento è stato svelato da un leak? : Questa volta, a differenza delle precedenti volte, sembrerebbe però che Nexus possa avere dei riscontri decisamente pesanti nell'economia di gioco.

Fortnite si aggiorna : patch 8.50 con l'evento Avengers Endgame/ Video - i dettagli : Fortnite si aggiorna: patch 8.50 con numerose migliorie e l'aggiunta dell'evento Avengers Endgame. Tutti i dettagli dell'aggiornamento

Parte l’evento Fortnite X Avengers Endgame oggi 25 aprile : tutti i dettagli da sapere : I leak ci hanno preso ancora una volta, l'evento speciale Fortnite X Avengers Endgame è assolutamente reale. Dopo essere stata sulla bocca di tutti gli appassionati - e degli esperti di settore - per settimane, la modalità a tempo del Battle Royale di Epic Games dedicata all'ultimo cinecomic Marvel ha infatti ufficialmente debuttato sui server di gioco con l'attesissimo aggiornamento 8.50. E si pone l'obiettivo di omaggiare, giocoforza, il ...

Fortnite si aggiorna con la patch 8.50 : Migliorie e dettagli sull’Evento Avengers : A partire da oggi è disponibile l’aggiornamento 8.50 per Fortnite, a seguire vi riportiamo i miglioramenti apportati e tutti i dettagli relativi all’evento Avengers. Fortnite: Novità e Migliorie del nuovo aggiornamento Fix Risolto il problema che impediva ai veicoli di allontanarsi dal furgone di riavvio Risolto il problema con le collisioni tra i veicoli e il furgone di riavvio Risolto il problema che ...

Fortnite : nuova immagine teaser dell'evento crossover dedicato ad Avengers Endgame : L'evento crossover Fortnite X Avengers per l'arrivo di Endgame si sta avvicinando rapidamente ed Epic Games continua a mostrare i contenuti in arrivo, che stavolta coinvolgono Thor e la sua possente Stormbreaker.All'inizio di questa settimana, Epic Games ha ufficialmente rivelato l'imminente evento crossover Fortnite X Avengers. Non hanno rivelato alcun dettaglio importante dell'evento, ma hanno pubblicato un'immagine teaser insieme a una data ...

Fortnite : i giocatori hanno fatto progressi nell'evento delle rune : L'enigmatico evento di Fortnite che vede come protagoniste delle rune si sta rivelando abbastanza difficile da risolvere.Tuttavia nella giornata di ieri i giocatori sono riusciti a fare alcuni progressi. Come riporta Eurogamer, l'evento è iniziato la scorsa settimana vicino a Sponde del Saccheggio. Sul luogo è apparsa una porta di metallo attualmente ancora chiusa a chiave, ma tutto intorno sono disposte quattro fessure in cui vanno apposte ...

Fortnite : nuovi progressi nell'evento delle Rune! : ... maggiori info nella nostra news! Dopo la comparsa di una misteriosa Runa all'interno del mondo di gioco di Fortnite , introdotta grazie all'aggiornamento 8.40, il suo famoso evento inizia a prendere ...

Fortnite riabbraccia gli Avengers - pronto evento celebrativo per Endgame : La forza intrinseca di Fortnite è senza ombra di dubbio quella di essere un titolo sempre particolarmente attento a tutto quello che accade nel mondo reale, soprattutto per quanto concerne l'ambito dell'intrattenimento a trecentosessanta gradi. Chi ha avuto modo di vivere il Battle Royale nel corso dei suoi quasi due anni di vita lo sa bene: numerosi sono gli eventi a tema che infatti sono stati confezionati dai ragazzi di Epic Games, tutti ...