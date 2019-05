Crisi Teheran-Washington | l' Europa dov' è?

Il caso Zarif : segnali di Crisi a Teheran? : Le dimissioni del Ministro degli esteri iraniano del 25 Febbraio 2019 sono state uno shock all'interno del paese e nella comunità internazionale, molti ambasciatori iraniani hanno minacciato di dimettersi a loro volta. Le dimissioni sono state annunciate su Instagram senza alcuna giustificazione:"I sincerely apologize for the incapacity to continue serving and all the shortcomings during the service".Le dimissioni di Javad Zarif non sono ...