Amici | riassunto 6ª puntata | Ricky Martin e Grigolo lasciano | Mameli e Umberto in stand-by

Riassunto del daytime di Amici18 del 03/05 : Il Riassunto della puntata del daytime di Amici18 di oggi inizia con Rafael e Vincenzo che stanno preparando la comparata di danza classica nello studio del Serale, con l’ausilio dell’assistente Alberto Montesso, del Direttore Artistico Giuliano Peparini e del coreografo di fama internazionale Lienz Chang. Le due variazioni sono “Diane e Actéon” voluta da Rafael e lo “Schiaccianoci” nella versione di Giuliano Peparini con l’aggiunta di passaggi ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 02/05 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 inizia con la Squadra Bianca che si sveglia scherzosa e pensa a una corale di Squadra per vincere al televoto che coinvolga anche il loro Direttore Artistico Ricky Martin. Ai ballerini viene comunicata la Prova Peparini: dovranno coreografare due brani senza l’ausilio degli assistenti e senza poterli provare sul palco. I brani in questione sono: uno di Caterina Caselli e uno di Emma, che si sono trovati nel ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 01/05 : La puntata del daytime di Amici 18 inizia con il risveglio dei ragazzi nelle casette, ma quello di Mameli è leggermente traumatico. Il cantante della Squadra Bianca non ha dormito molto perché preoccupato dalla sfida al televoto contro Valentina che dovrà affrontare sabato.Anche nei quotidiani esercizi di ginnastica in palestra non sembra particolarmente motivato. Tish è in sala prove con la vocal coach per prepararsi su due brani: “Empire ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 30/04 : Il Riassunto del daytime di oggi di Amici inizia dopo la puntata le due squadre rientrano in casetta. Alberto è molto giù per l’uscita di Valentina, soprattutto non se l’aspettava, ed è sicuro che Loredana Bertè protesterà veementemente. Vincenzo è dello stesso parere. Tish dice di aver provato tantissime emozioni diverse in questa puntata, a partire da John Travolta, poi la mamma e infine l’eliminazione di Valentina. Tish dopo la puntata ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 29/04 : La puntata di oggi del daytime di Amici 18 si apre con l’arrivo degli ospiti prima del quinto Serale: Irama, Arisa, Beppe Vessicchio, Luciano Cannito, Loredana Bertè, Vittorio Grigolo e Fabio Rovazzi raccontano le loro sensazioni prima dello show. Irama e Arisa nei giorni precedenti il Serale hanno raggiunto i cantanti di entrambe le squadre per le prove dei duetti. Arisa ha lavorato con Alberto consigliandolo anche sul suo look. Irama ha ...

Amici 18 quinto serale riassunto : eliminato - ospiti - esibizioni 27 aprile 2019 : Amici 18 quinto serale riassunto. E’ tornato con la fase serale il talent show condotto da Maria De Filippi. La quinta puntata è andata in onda sabato 27 aprile 2019 su Canale 5. Vediamo di seguito tutto quello che è successo, ospiti, esibizioni, eliminato. DOVE VEDERE LE PUNTATE Amici 18 quinto serale riassunto: i concorrenti in gara Nel quinto appuntamento con il serale di Amici 18 si sono sfidati i componenti delle due squadre guidate ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 26/04 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 parte con Rafael e Vincenzo sono in studio per lavorare alla prova comparata di danza classica seguiti dagli assistenti e da Giuliano Peparini. Tish e Giordana si alternano in sala canto col l‘assistente Raffaella per preparare i brani per la quinta puntata del Serale di Amici. Valentina incontra Giuliano Peparini per parlare del suo stato d’animo. Pensa di aver avuto pezzi che non tiravano fuori tutte le ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 25/04 : Il Riassunto della daytime di Amici 18 parte con Giordana e Alberto che scoprono quali sono gli ospiti con cui duetteranno durante la quinta puntata del Serale di Amici: Arisa e Irama. Vincenzo, Rafael e Umberto stanno preparando la coreografia di Hip Hop per la sfida lanciata dal ballerino della Squadra Blu a Loredana Bertè per dimostrare la sua versatilità. I ragazzi di entrambe le squadre ricevono sei nuovi brani nel lettore mp3 senza una ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 24/04 : La puntata del daytime di Amici 18 di oggi si apre con l’inizio della giornata per i ragazzi della Squadra Bianca: palestra e Mameli è un po’ in difficoltà. Loredana Bertè manda un video sia a Umberto che a Valentina. Trova entrambi sicuramente talentuosi ma ripetitivi e troppo legati al loro stile. Vorrebbe vederli in qualcosa che non appartiene loro. Per Umberto ipotizza una coreografia di Bob Fosse. Umberto, anche se pensa di aver dimostrato ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 23/04 : La puntata del daytime di Amici 18 si apre con le due squadre che tornano nelle rispettive casette una volta finita la puntata del Serale. Giordana è contenta per le sorprese ricevute, la madre e il disco e anche per il livello delle sue performance. Mameli pensa che la sfida tra lui e Alvis è stata bella. Valentina è dispiaciuta per aver perso contro Giordana con la coreografia sui tacchi “Moulin Rouge”. Umberto ancora non si capacita di aver ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 22/04 : La puntata del daytime di Amici 18 si apre con l’arrivo degli ospiti prima della quarta puntata del Serale: Luciano Cannito, Beppe Vessicchio, Loredana Bertè, Ricky Martin, Umberto Tozzi e Raf esprimono le loro impressioni ed aspettative. Prima del Serale Raf e Umberto Tozzi raggiungono i cantanti delle due squadre per le prove dei duetti. Tozzi prova “Tu” e “Gloria” con Tish e Umberto. Raf prova “Battito animale”, “Ti pretendo” e “Infinito” ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 19/04 : La puntata del daytime di Amici 18 di oggi parte con Vincenzo e Rafael nello studio del Serale a preparare la coreografia sensuale comparata assegnata loro dal giudice Loredana Bertè. Giuliano Peparini e gli assistenti illustrano ai due ragazzi alcuni movimenti. Vincenzo trova bella e divertente la coreografia e spera di farla bene. Rafael si sente sicuro di sé. Alberto è in sala canto a lavorare con il Direttore Artistico Vittorio Grigolo al ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 18/04 : Il Riassunto del daytime di Amici 18 di oggi parte da Rafael e Vincenzo che preparano, il primo in sala prove e il secondo nello studio del Serale, la coreografia sensuale prevista dalla prova speciale proposta da Loredana Bertè. Proposta che sapremo solo sabato se sarà accettata. Giuliano Peparini e gli assistenti mostrano i passaggi e i movimenti corretti. Entrambi i ballerini sottolineano che per loro è una novità una coreografia di questo ...

Riassunto del daytime di Amici18 del 17/04 : La puntata di oggi del daytime di Amici 18 si apre con i ragazzi che nelle casette apprendono le nuove proposte rivoluzionarie avanzate dal giudice Loredana Bertè: Vincenzo e Rafael dovranno esibirsi in una coreografia sensuale; Alberto dovrà rappare e Mameli dovrà mostrare di sapere cantare. I componenti delle due squadre commentano le proposte. I pezzi assegnati per questa prova speciale decisa dalla Bertè sono “Stavo pensando a te” per ...