TGR RegionEuropa | l

momentosera

(Di sabato 4 maggio 2019) ... Capitale Europea della Cultura, con l'appuntamento dagli studi di Potenza della Tgr Basilicata: Oreste Lo Pomo presenta, fra l'altro, un servizio sulla torta di fragole più grande del mondo, entrata ...

LuigiPiccarozzi : RT @tgrregioneuropa: Domenica 5, 11.29 @RaiTre la nuova puntata, anche in live streaming su @RaiPlay. L'anteprima degli argomenti in sommar… - d_carella : RT @tgrregioneuropa: Domenica 5, 11.29 @RaiTre la nuova puntata, anche in live streaming su @RaiPlay. L'anteprima degli argomenti in sommar… - EEN_Italia : RT @tgrregioneuropa: Domenica 5, 11.29 @RaiTre la nuova puntata, anche in live streaming su @RaiPlay. L'anteprima degli argomenti in sommar… -