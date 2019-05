Roma | la carica di Fazio | “Abbiamo davanti 4 finali e dobbiamo vincerle tutte”

calcioweb.eu

(Di sabato 4 maggio 2019) Trovata la serenità, per laè arrivato il momento di stringere i denti in questo rush finale e provare a conquistare un posto in Champions. Domani la trasferta di Genova per i giallorossi, ecco le parole del difensore argentino Federicoai microfoni di Sky Sport.“La squadra è in un buon momento, mancano 4 partite e sono 4per arrivare all’obiettivo più importante. Se prendiamo 12 punti abbiamo più chance delle altre.pensare a noi e a quello chefare: è una bella lotta, ci sono tante squadre che giocano per lo stesso obiettivo ma abbiamotutte“.LEGGI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE DELLA TUA SQUADRA Per le squadre –>Tutte le notizie sullaL'articolo, ladi: “Abbiamotutte” sembra ...

