Quando Di Maio e Toninelli attaccavano Atlantia

Ilva - Gruber a Di Maio : 'Con Marescotti era in imbarazzo'. 'Quando mai?' : Scontro nella trasmissione 'Otto e Mezzo' tra il vicepremier Luigi Di Maio e la conduttrice Lilli Gruber. Oggetto dalla disputa il capo chino e gli occhi bassati da parte del ministro dello Sviluppo ...

Quando anche le province dividono. Di Maio : per me si tagliano : 'Efficienza e snellimento, questi devono essere i fari'. Lo dice il vicepremier pentastellato in merito al ritorno delle province indicato nelle linee guida della riforma degli enti locali, 'che è ...

Luigi Di Maio e grillini disperati. Salvini gli mangia i voti - come lo insultano : "Vi ricordate Quando..." : Le prova tutte, Luigi Di Maio. Con Matteo Salvini che gli sta divorando anche l'ultimo feudo elettorale M5s, la Sicilia, il leader grillino arriva sull'isola e sfodera le vecchie armi anti-Lega per arginare il Capitano. Si parte dall'attualità, cioè il sottosegretario leghista Armando Siri indagato

Quando Di Maio diceva : 'L'Iva non aumenterà' : ... Def, , il governo ha deciso di confermare l'aumento dell'Iva .'Lo scenario tendenziale del Def incorpora i rialzi dell'Iva e delle accise', ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in ...

Quando Di Maio diceva : “L'Iva non aumenterà” : Nel Documento di economia e finanza (Def), il governo ha deciso di confermare l’aumento dell’Iva."Lo scenario tendenziale del Def incorpora i rialzi dell'Iva e delle accise", ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria in audizione. Così il governo, disunito oggi sull'immigrazione, si ritrova u

Caso Raggi - Di Maio 'La Lega parla di Roma Quando è in difficoltà'. Salvini 'Non posso rincorrere i topi' : Cronaca Napoli, Fico sul Caso Raggi: "Io sono con lei e contro chi attacca i sindaci" di CONCHITA SANNINO Ma Matteo Salvini non sembra affatto intimorito dalla controffensiva dei 5Stelle. In ...

Raggi - Di Maio : “Scontro con Salvini? Quando la Lega è in difficoltà nei sondaggi mette in mezzo Roma” : “Quando la Lega è un po’ in difficoltà e per loro i sondaggi pesano di più, mettono in mezzo Roma. Io non rispondo nel merito, la città ce l’hanno lasciata così cercheremo di metterla a posto”. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a proposito del botta e risposta sulla Capitale tra la sindaca e il vicepremier Matteo Salvini. L'articolo Raggi, Di Maio: “Scontro con Salvini? Quando la Lega è in difficoltà nei ...

Quando la fidanzata di Luigi di Maio posava in lingerie trasparente | FOTO : Ecco gli scatti della giornalista Virginia Saba, che a 26 anni è stata FOTOgrafa per gioco in un servizio sexy

Luigi Di Maio umiliato da Salvini : 'Quando il mio amico l'ha fatto - non ho detto niente'. Qua esplode tutto : 'Io non commento le iniziative degli altri'. La premessa di Matteo Salvini nasconde una pugnalata ai 5 Stelle, che negli ultimi giorni hanno cavalcato la sterile polemica sugli euro-alleati della Lega ...

