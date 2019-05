Omicidio Viterbo | fermato aggressore

Viterbo - fermato straniero sospettato per l'Omicidio del negoziante. Salvini : "Ore contate per chi delinque" : È stato portato nella caserma dei carabinieri di Capodimonte lo straniero di 22 anni fermato per l'omicidio del commerciante Norveo Fedeli, 74 anni, ucciso a sprangate ieri nella sua jeanseria a Viterbo. Il giovane, sudamericano, è stato individuato nel corso di un'operazione di ricerca congiunta co

