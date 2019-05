Nba | Blazers-Nuggets | un 140-137 da 3 ore e 27' Collum | Viviamo per questo

Nba - playoff : Portland-Denver infinita. Festa Blazers al 4° supplementare : Vietato passare al Moda Center. Nemmeno dopo 4 tempi supplementari, che hanno trasformato gara-3 tra Portland e Denver nella gara di playoff più lunga dal 1953. I Blazers strappano 140-137 il successo ...

Nba - Portland-Denver nella storia : giocati quattro supplementari - non succedeva dal 1953 nei playoff! Vincono i Blazers : Si è riscritta la storia della NBA nella primissima mattinata italiana. Portland ha sconfitto i Denver Nuggets per 140-137 nella gara-3 della semifinale di Western Conference ma ai Blazers sono serviti addirittura quattro supplementari per avere la meglio nei confronti dei Nuggets, soltanto una volta nella storia dei playoff del massimo campionato cestistico americano si erano giocati quattro overtime per decretare il vincitore: bisogna risalire ...

Nba - Blazers : panchina da urlo. Le 5 sentenze di gara-2 : Portland vince gara 2 in trasferta a Denver pareggiando la serie con i Nuggets. I Blazers conquistano la seconda gara in trasferta dopo aver perso la prima, proprio come avevano fatto nel primo turno ...

Playoff Nba – Denver sorpresa in casa da Portland - i Blazers si impongono 90-97 e pareggiano la serie : Ottimo successo esterno per Portland che, grazie alla super prestazione di McCollum, pareggia la serie dopo l’iniziale svantaggio Torna in parità dopo Gara-2 la serie tra Denver e Portland, i Blazers infatti ritrovano l’equilibrio grazie allo splendido successo esterno ottenuto nella notte al Pepsi Center giunto con il punteggio di 90-97. Niente da fare per i Nuggets che, dopo essersi imposti in Gara-1, cedono il passo ai ...

Playoff Nba – Lillard bacchetta i Blazers : “troppo distratti a lamentarci con gli arbitri” : Damian Lillard rimprovera i Blazers dopo la sconfitta in Gara-1 della semifinale di Conference contro i Denver Nuggets: troppe le lamentele verso gli arbitri I Denver Nuggets non smettono di stupire. Dopo una grande stagione regolare conclusa solo dietro gli Warriors, e dopo aver eliminato gli Spurs nel primo turno dei Playoff, Jokic e compagni hanno vinto anche Gara-1 della semifinale di Conference contro i Blazers. A tal proposito, ...

Basket - Nba Playoff 2019 : i 76ers pareggiano la serie contro i Raptors - i Nuggets iniziano bene e battono i Trail Blazers : Si sono giocati due incontri questa notte, all’interno delle semifinali di conference che stanno portando la stagione NBA sempre più vicina al suo compimento. Andiamo a vedere cos’è successo nel prosieguo di Toronto Raptors-Philadelphia 76ers e nell’esordio di Denver Nuggets-Portland Trail Blazers. Nella Eastern Conference i Philadelphia 76ers riescono a compiere un importantissimo colpo esterno, battendo i Toronto Raptors per ...

Risultati Playoff Nba – Lillard mostruoso - Blazers in semifinale! Ok Raptors e Sixers : Nuggets avanti contro gli Spurs! : I Raptors chiudono la serie contro i Magic, successo agevole dei Sixers contro Brooklyn, i Blazers eliminato OKC, Nuggets avanti 3-2 sugli Spurs: i Risultati dei match dei Playoff NBA giocati nella notte Quattro incontri dei Playoff NBA giocati nella notte, 3 dei quali hanno regalato un pass per la semifinale. La prima squadra a staccarlo è stata Toronto, capace di battere 115-96 Orlando. Raptors trascinati sul 4-1 nella serie dalla solita ...

Playoff Nba - OKC-Portland 98-111 gara-4 : McCollum chirurgico - i Blazers vanno sul 3-1 : Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers 98-111 Dopo il terzo quarto da 25 punti regalato ai suoi tifosi in gara-3, ma inutile per dare la vittoria ai Blazers,, Damian Lillard si accende ancora ...

Playoff Nba - Portland-OKC 114-94 : ancora Lillard - 29 - - ancora McCollum - 33 - - è 2-0 Blazers : Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder 114-94 Sotto 1-0 nella serie i Thunder partono bene nella seconda partita al Moda Center e provano a fare gara di testa fin dall'inizio, guidati ...

Playoff Nba - i Blazers vincono dopo 10 sconfitte e dedicano il successo a Jennifer : ... la Summer League è finita da un pezzo, la gran parte dei dirigenti, dei giornalisti e dei giocatori è già in vacanza da un pezzo — così come ovviamente gli appassionati in giro per il mondo. Per ...

Nba – Damian Lillard pronto al rinnovo con i Portland Blazers : offerto un contratto al massimo salariale : I Portland Trail Blazers pronti ad offrire un quadriennale da capogiro a Damian Lillard: il playmaker valuta con attenzione la proposta Nonostante abbia ancora 2 anni di contratto, Damian Lillard potrebbe rinnovare con i Blazers a breve. La franchigia di Portland infatti, sarebbe pronta ad offrirgli il massimo salariale per tenerlo ancora nell’Oregon per 4 stagioni. Attualmente Lillard guadagna quasi 28 milioni, mentre firmando il ...

Nba - Nurkic 'the day after' : dopo Walton - Bowie - Oden e Roy ritorna la maledizione Blazers : ...allenatore dei Lakers " dei Blazers a cui sono legati sia i ricordi del primo e unico titolo di Portland che il via di quella "jinx" che sembra non avere neppure paragoni nel resto dello sport ...