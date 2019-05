Moto2 | Jerez | Navarro in pole | quinto Bulega

Moto2 – La prima volta non si scorda mai - Navarro in pole a Jerez : beffato Marquez per 91 millesimi : Il pilota della SpeedUp centra la prima pole position in Moto2, precedendo Marquez e Fernandez che completano la prima fila prima pole position in Moto2 per Jorge Navarro, il pilota spagnolo mette tutti in fila a Jerez compiendo una prestazione davvero esaltante. Il pilota della SpeedUp precede di 91 millesimi Alex Marquez, secondo davanti a Fernandez che chiude così la prima fila. Apre la seconda invece Gardner, seguito da un splendido ...

Moto2 – Mattia Pasini ha una seconda chance : il pilota italiano in pista anche a Jerez de la Frontera : Altro che cabina di commento: Mattia Pasini ha una seconda possibilità, il pilota italiano di nuovo in pista a Jerez de la Frontera Se dopo il Gp di Austin, nel quale ha avuto l’opportunità di gareggiare sulla Kalex del Pons Racing, Mattia Pasini si era ormai messo l’anima in pace ed era pronto a tornare in cabina di commento, alla vigilia del Gp di Spagna è arrivata una notizia che fa brillare gli occhi di gioia del pilota ...

Moto2 - Nicolò Bulega : “Non vedo l’ora di tornare a Jerez - spero che il braccio non mi dia fastidio” : Il Gran Premio di Spagna 2019 del Motomondiale è alle porte, dato che si correrà nel prossimo weekend, e vedrà il ritorno nella categoria mediana di Nicolò Bulega in sella alla sua moto del team Sky Racing VR46. Il pilota emiliano, infatti, è stato costretto a saltare la tappa di Austin, in seguito all’operazione al braccio post-GP di Argentina. Questo rientro nei ranghi è stata la giusta occasione per una lunga chiacchierata con il sito ...

Moto2 - Mattia Pasini in pista a Jerez al posto di Jake Dixon : Mattia Pasini ha sorpreso tutti ad Austin con un quarto posto conquistato dopo essere letteralmente saltato in sella a una moto mai provata prima. Negli Stati Uniti, il pilota italiano ha sostituito ...