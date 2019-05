ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2019) La programmazione degli spettacoli e direzione artistica delè a cura del Fabrique, club ideato e creato nel 2014 da Daniele Orlando, che anche quet'anno per la quinta stagione ...

qn_giorno : #Milano Summer Festival, al via con il concerto dei Metallica - ilpopolano : Charlie Fashion propone la nuova collezione SPRING / SUMMER LUXURI 2019 Made in Italy 100%. VIALE MATTEOTTI ANGOLO… - ViagginConfort : Metallica live. Vieni al concerto con noi della Viaggi in Confort UNICA DATA > 8 MAGGIO > MILANO > 5 POSTI DISPONIB… -