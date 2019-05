Milan | Gasperini piace per due motivi

Atalanta - porta in faccia al Milan per Gasperini? L'ad Percassi : 'Resta qui' : In un'intervista a La Gazzetta dello Sport, ha dichiarato: ' Gasperini al Milan ? Sono d'accordo con quello che ha detto il presidente: 'Gasperini rimane qui, ha fatto un lavoro straordinario''.

Il genio Gasperini colpisce ancora : Napoli ko e Milan raggiunto - Atalanta all’assalto della Champions : Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta sono usciti vittoriosi dal San Paolo di Napoli , una gara fantastica di Zapata e soci Il genio Gasperini ha colpito ancora . L’ Atalanta è andata ad espugnare Napoli in questo lunedì di Pasquetta, giocando il suo solito calcio pazzesco. Eppure l’incontro di questa sera era iniziato malissimo per i bergamaschi, con la rete di Mertens che aveva portato in vantaggio il Napoli . Una montagna da ...

Atalanta - Gasperini : 'Per come si era messa la partita non è un'occasione persa. Come con Roma e Milan...' : Gian Piero Gasperini ha parlato a Sky Sport dopo l'1-1 della sua Atalanta contro il Chievo: 'E' un'occasione persa per quella che era la vigilia, ma per Come si era messa la gara è un buon punto, che ci fa guadagnare una posizione in ...