Il Cafe Leblanc di Persona 5 è stato ricreato in Dreams

(Di sabato 4 maggio 2019) L'editor di, esclusiva PS4 di MediaMolecule attualmente in Early Access, ha dimostrato già in passato di essere capace di grandi cose, e oggi ritorniamo a parlare del gioco grazie ad un'altra creazione dei fan.Come riporta Siliconera, in particolare questa volta èfatto un rifermento a5, nello specifico un utente hail. L'utente in questione ha condiviso la sua creazione sui social, con tanto di icona di5 e di tema musicale.Se anche voi avete avuto modo di giocare a5 e di affezionarvici, la visione del seguente filmato è d'obbligo. Cosa ne pensate dell'editor diLeggi altro...

