Giù gli utili Fca | ma la Borsa vede rosa

Sondaggi - per il 71% degli italiani Siri deve dimettersi. Alto gradimento per Conte e il governo - Giù Salvini e Di Maio : Il 53% degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio Giuseppe Conte e nel governo (50%), che mantiene un consenso molto elevato – oltre l’80% – tra gli elettori di Lega e Movimento 5 Stelle, anche se per il 60% degli elettori del Carroccio non arriverà neanche a fine anno. Secondo il 71% degli elettori, però, il sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione nell’ambito di un’inchiesta ...

Giuseppe Culicchia : 'Domani è un giorno speciale e qualcuno ci aspetta lassù a Superga - oggi abbiamo onorato la maglia' : Nel nuovo appuntamento con la rubrica Il Toro è casa mia, il commento dello scrittore Giuseppe Culicchia dopo il derby Torino-Juventusincontro valido per la 35/a giornata di Serie A.

Luigi Di Maio : “Tasse stipendi Giù e un miliardo alle famiglie” : Luigi Di Maio: “Tasse stipendi giù e un miliardo alle famiglie” Meno tasse, stipendi più alti e nuove forme di sostegno alle famiglie. In un lungo post su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio tira le somme di alcuni dei provvedimenti varati dall’esecutivo e annuncia nuovi ...

Roma - ex campionessa d'atletica Giù dal ponte : per gli amici è stata spinta : Appena una decina di giorni fa, si era ripresa con la videocamera del telefonino davanti alla celeberrima Fontana di Trevi a Roma, e quella sequenza era diventata il suo 'biglietto da visita' su Facebook. Ieri mattina, il suo corpo, trovato senza vita sotto ponte Sisto, lato Campo de' Fiori, è stato ricoperto con un lenzuolo bianco. E' finita lì, la vita di Imen Chatbouri, 37enne tunisina, ex campionessa di atletica. Come e perché sia morta, al ...

Salute : nel mondo 11 mln morti per 'cibo sbagliato' - guida a scelte giuste : E la scienza fornisce una risposta univoca: cio' che fa bene alla Salute fa bene anche all'ambiente. Una dieta ricca di vegetali e piu' moderata di alimenti di origine animale e' la soluzione ...

FLAVIO BARATTUCCI/ Non torna a Uomini e Donne - Giulia Cavaglià triste : 'Non capisco' : FLAVIO BARATTUCCI lascia il trono classico di Uomini e Donne? L'ex corteggiatore si congeda dalla tronista Giulia Cavaglià con un sms.

Si aggiungono nuovi concerti di Renato Zero per l’album atteso a ottobre : info e biglietti in prevendita : I nuovi concerti di Renato Zero si terranno a Mantova, alla Grana Padano Arena. Va così ad allungarsi il calendario di spettacoli che l'artista romano ha pensato per il supporto del suo nuovo album e che ha già dichiarato di voler intitolare Zero Il Folle. La Grana Padano Arena (ex PalaBam) di Mantova accoglieranno i concerti nelle date del 18 e 19 novembre, subito dopo le due date che terrà al Nelson Mandela Forum di Firenze. I biglietti ...

Di Maio : 'Un miliardo alle famiglie - poi Giù le tasse e su gli stipendi' : Per metterci alle spalle anni di false promesse, di discorsi vuoti sull'economia reale, sul rilancio del Paese' aggiunge il vicepremier e ministro del lavoro e dello sviluppo.

Cagliari. Servizi per la prima infanzia : scadono il 3 giugno le iscrizioni : Sono aperte le iscrizioni alle scuole ai Servizi per la prima infanzia (asili nido comunali, strutture convenzionate, sezioni sperimentali e

Tennis - Sky Italia si aggiudica il torneo Atp di Torino : su Supertennis i migliori otto del mondo : E dall'altro lato permetterà a tutti gli Italiani di tornare ad affacciarsi a una finestra aperta sul torneo più bello e più importante del mondo, Wimbledon. Grazie ai collegamenti con Londra, in ...

Di Maio : «Un miliardo alle famiglie - poi Giù le tasse e su gli stipendi» : «È arrivato il momento di fare un altro scatto in avanti» destinando il miliardo di risparmi che arriverà dal reddito di cittadinanza alle famiglie: «Dare più...

Passaggi 2019 : tra gli ospiti Massimo Giletti - Rita dalla Chiesa e Giulio Tremonti : ... dal 24 al 30 giugno, dal pomeriggio fino a mezzanotte, Fano si trasformerà nella capitale dei 'Libri vista mare' con dieci rassegne librarie, mostre d'arte e di fotografia, incontri con la scienza, ...

Migranti - Salvini : “Sentenza di Bologna vergognosa. Se giudice vuole aiutare gli immigrati si candidi con il Pd” : “Se ci sono dei giudici di sinistra che vogliono aiutare i Migranti, si candidino alle elezioni con il Pd e si facciano eleggere”. Così il leader della Lega Matteo Salvini ha commentato la sentenza del tribunale di Bologna che ha imposto al Comune l’iscrizione all’anagrafe dei richiedenti asilo, durante un comizio elettorale a Reggio Emilia L'articolo Migranti, Salvini: “Sentenza di Bologna vergognosa. Se giudice ...

Udinese-Inter - Tudor in conferenza : “voglio vedere il giusto atteggiamento” : “L’Inter e’ un’avversaria di qualita’, ma sono fiducioso e positivo. La squadra ha lavorato tanto e sta crescendo molto sia fisicamente che mentalmente”. Sono le parole in conferenza stampa di oggi da parte dell’allenatore dell’Udinese Igor Tudor in vista della partita contro l’Inter. “Domani voglio vedere l’intensita’, l’atteggiamento e la voglia di non ...