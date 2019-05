Figlia sospesa | madre pesta la prof

ilgiornale

(Di sabato 4 maggio 2019) Paola Fucilieri Presa a pugni docente che non c'entrava. Bussetti: «Gravissimo»Milano Insegnanti e genitori, un rapporto controverso. Farlo sfociare in un'aggressione in piena regola, però, è come tornare dell'età della pietra, quando appena c'era una questione un tantino spinosa, si ricorreva alla clava. È stato quindi in virtù di simili basilari presupposti di civiltà che giovedì, intorno alle 10, nella sede distaccata della scuolaessionale «Luigi Einaudi» di Lodi - ospitata all'ultimo piano della scuola media «Francesco Cazzulani» dove studiano i ragazzi dell'indirizzo «Servizi commerciali» - nessuno ha bloccato l'ingresso a quella furia che era ladi un'alunna 17enne,per l'ennesima volta. La genitrice era talmente rabbiosa che prima ha strattonato la bidella, quindi è corsa al terzo piano, entrando senza bussare nell'ufficio della responsabile ...

