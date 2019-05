Fca | utili in discesa Ma la Borsa | +4 | 6% | promuove i conti

Fca - trimestrale debole e utili dimezzati. L’ad Manley : “Confermiamo target 2019” : La prima fotografia di FCA del 2019 è decisamente sbiadita: lo dicono dati economici del primo trimestre, riassumibili in un calo di consegne globali, ricavi e utili. Le prime sono scese del 14% a quota 1,037 milioni di unità, il fatturato è diminuito a 24,481 miliardi di euro (-5%) mentre l’utile netto è in flessione del 47% pari a 508 milioni di euro: ne consegue che il margine sui ricavi passa dal 5,8 al 4,4%. Numeri che, per l’azienda, ...

Gruppo Fca - Nel primo trimestre calano consegne - ricavi e utili : primo trimestre con conti in flessione e al di sotto delle attese per la Fiat Chrysler Automobiles: il Gruppo italo-statunitense, infatti, ha registrato un calo generalizzato delle performance commerciali e finanziarie, evidenziando consegne, ricavi e utili con il segno meno. I numeri. Da gennaio a marzo, le consegne globali si sono attestate su 1,037 milioni di unità, il 14% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il Gruppo ...