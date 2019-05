Botte e calci alla compagna | blitz dei carabinieri | arrestato ambulante della fiera

Cucchi - la Difesa sarà parte civile " Botte e un calcio in faccia" : in aula la testimonianza chiave di Francesco Tedesco : Nell'interrogatorio il vice brigadiere, imputato di omicidio preterintenzionale per la morte di Stefano Cucchi , ha accusato di pestaggio altri due colleghi. Le sue prime parole sono state di scuse. Poi il racconto dettagliato di quella notte di dieci anni fa

Partita di calcio finisce a Botte : megarissa in campo - un fotografo ha la peggio : E’ finita con una megarissa in campo la semifinale del campionato dello stato di Goias, fra Atletico Goianense e Vila Nova. Tutto è cominciato quando i giocatori del Vila Nova si sono lanciati in massa, dopo il fischio finale, sull’attaccante avversario Pedro Raul che stava festeggiando, a loro dire in modo provocatorio, la qualificazione alla finale per il titolo ‘estadual‘ contro il Goias. Compagni e dirigenti ...