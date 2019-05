Università | alla Luiss la campagna per ridurre la plastica

Accoltellato alla mensa universitaria da un rivale in amore : Ci sarebbero con tutta probabilità motivi sentimentali alla base dell' accoltellamento alla schiena di un 20enne albanese all'interno del complesso che ospita la mensa universitaria in via Santa ...

Incontro scientifico alla Cittadella universitaria : Rosario Pignatello direttore del dipartimento di scienza del farmaco - università di Catania, che prima di augurare buon lavoro ai relatori, ha sottolineato l'importanza e la valenza scientifica dei ...

Cade dalla torre dell’Università a pochi giorni dalla laurea e muore : “Stava tentando di farsi un selfie” : E’ caduta dalla torre dell’università di Fordham, New York, che per anni ha frequentato. Sydney Paige Monfries, 22 anni, di Portland, nell’Oregon, è morta così: a pochi giorni dalla sua laurea, cercando di scattare una foto indimenticabile. Stando al New York Post sembra infatti che la ragazza volesse scattarsi una selfie: “Credo che stessero postando su Instagram quando è accaduto tutto”, ha raccontato una ...

Servizio al territorio - fuori dalla "torre d'avorio" : ecco l'Università che sogniamo per Cuneo : Una lezione di economia, come tutti gli anni, sarà tenuta dal professor Giuseppe Tardivo per il ciclo di conferenze Unitre, giovedì 18 aprile, alle 15,30 , presso il Cinema Monviso di Cuneo. In uno ...

'OPEN DAY ALLA FONDAZIONE POLO UNIVERSITARIO GROSSETANO' : ... dopo sei anni di teledidattica in collegamento simultaneo possiamo affermare che la tecnologia ci ha permesso, come succede nelle migliori università del mondo, di far seguire le lezioni presso la ...

L'Università di Roma Tre dice stop alla plastica e regala agli studenti 30mila borracce ecologiche : Sono circa 10mila le bottigliette di plastica utilizzate ogni giorno dagli studenti dell'Università Roma Tre. Ma adesso arriva la borraccia per salvaguardare l'ambiente. L'Ateneo capitolino sarà il primo a distribuire gratuitamente a tutti i suoi studenti 30mila borracce di acciaio inossidabile per l'acqua per dire "stop all'uso delle bottigliette di plastica". Le "bottigliette ecologiche"saranno disponibili negli otto punti di ...

Financial Times : Microsoft ha lavorato alla ricerca sull'intelligenza artificiale con un'Università militare cinese : Microsoft ha lavorato alla ricerca sull'intelligenza artificiale con un'università militare cinese che potrebbe essere usata per sorveglianza e censura. Lo scrive il Financial Times.Secondo il quotidiano finanziario, tre documenti pubblicati tra marzo e novembre 2018 sono stati co-scritti da accademici della Microsoft Research Asia di Pechino e ricercatori legati alla National University of Defense Technology, controllata dalla ...

Dalla polizia alle Università - ecco i concorsi per migliaia di posti : Online la nuova rassegna di tutti i concorsi banditi Dalla Pubblica Amministrazione, enti e società controllate, partecipate o finanziate da risorse pubbliche, e nello specifico tutti i posti...

Giro delle Fiandre - Alberto Bettiol nel club dei più grandi : solo 9 italiani hanno vinto nell’Università. Da Magni a Ballan : Soltanto nove italiani sono riusciti a vincere il Giro delle Fiandre, Classica Monumento del ciclismo che ha fatto il proprio debutto nel 1913 e che è giunta alla sua 103^ edizione. Oggi Alberto Bettiol si è iscritto al ristrettissimo club dei nostri connazionali capaci di imporsi nell’Università del Pedale, nella corsa di un giorno caratterizzata da muri e pavé. Il toscano è entrato di diritto nell’empireo dei più grandi e accosta ...

Università : 8.200 candidati per i test di Medicina e Odontoiatria alla Cattolica di Roma : Sono 8.244 i candidati, provenienti da tutta Italia, al concorso di ammissione al primo anno dei Corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria dell’Università Cattolica, convocati il 29 marzo (ore 11) all’Ente Fiera di Roma. A provarci sono quasi cento in più rispetto allo scorso anno, quando si iscrissero in 8.163. “Quest’anno alla prova di selezione sono iscritti 7.785 candidati per ...

Progetto Kircher : il Leonardo del '600 riscoperto dalla Pontificia Università Gregoriana : Roma, 26 mar., askanews, - Sono stati illustrati nella Sala Andrea Pozzo, in via di Sant'Ignazio, il restauro e la digitalizzazione di tre codici manoscritti di Athanasius Kircher, 1602-1680,, ...

Firenze - terrore all'Università : nordafricani entrano alla festa e accoltellano studenti : Sono stati veri e propri attimi di terrore quelli vissuti da molti studenti, ieri sera, durante una festa universitaria al polo di Firenze nel quartiere di Novoli. Due cittadini nordafricani sono entrati durante il party, senza nessun invito, armati di coltelli e poi sono scappati. All"interno i due stranieri hanno preso di mira due studenti marocchini, quasi per caso, senza nessun motivo apparente e li hanno accoltellati ferendoli al volto e ...