laragnatelanews

(Di venerdì 3 maggio 2019): quandose ne dibatte, il pensiero principalmente corre alle recenti iniziative del Governo italiano in tema di sicurezza, come ampiamente riportato quotidianamente sui media. In termini concreti spicca un capitolo della Legge di Bilancio 2019, che indica che il bonus del 50% sulleedilizie per la detrazione fiscale è stato prorogato fino al prossimo 31 dicembre. Il medesimo investe anche gli interventi diQuesti incentivi spingono le realtà produttrici di dispositivi tecnologici per il comfort domestico a presentarsi sul mercato con soluzioni sempre più innovative e particolarmente smart. Ė il caso di Avidsen, società specializzata nello sviluppo di sistemi elettronici e digitali innovativi di utilizzo per la casa, chelancia la nuova Telecamera IP Wi-Fi autonoma.La funzionalità della telecamera è ...

zaiapresidente : ?? A breve il parlamento approverà la norma per l'installazione di telecamere nei nidi e nelle scuole d'infanzia. È… - petergomezblog : Anziano legato e ucciso a Pesaro, quattro arresti: incastrati da dna e telecamere - MaurizioMurgia : Telecamere e videosorveglianza, un deterrente oggi detraibile nelle ristrutturazioni -