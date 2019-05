Suor Cristina risponde a Zazzaroni | ' Il regolamento di Ballando con le Stelle non è la

Ballando con le Stelle - Zazzaroni : “Suor Cristina è nel posto sbagliato”. Lei : “Nel 2019 non possiamo stare chiusi nei conventi” : Dopo il confronto delle scorse settimane, tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina continua il botta e risposta. Stavolta i due si sono incrociati a Storie Italiane dove, ospiti di Eleonora Daniele, hanno ribadito le loro posizioni. Collegandosi alle parole di Suor Cristina, che nel corso dello show del sabato sera si chiedeva se forse fosse nel posto sbagliato, Zazzaroni ha spiegato: “Sono d’accordo con Suor Cristina, probabilmente è nel posto ...

Ballando con le Stelle 2019 - al ballottaggio Manuela Arcuri elimina Marzia Roncacci. Suor Cristina : «Non posso strusciarmi sul ballerino» : Roncacci e Peron - Ballando 14 Quinta diretta per Ballando con le Stelle 2019; nel corso della serata del talent show condotto da Milly Carlucci, Marzia Roncacci e Samuel Peron sono stati eliminati al termine dello spareggio finale con Manuela Arcuri e Luca Favilla. I due, ad ogni modo, avranno la possibilità di rientrare in gara grazie al ripescaggio. Ballando con le Stelle 2019: prova improvvisata per i concorrenti Prima della gara con i ...

Suor Cristina a Vieni da me : “Ballando con le stelle? Ho già vinto!” : Vieni da me, Suor Cristina: “E’ come se avessi già vinto a Ballando con le stelle” E’ stata raggiunta dalla signora Rossella di Vieni da me dietro le quinte di Ballando con le stelle 2019 Suor Cristina, dopo la puntata di sabato scorso. La religiosa, com’è ormai noto, è senza dubbio la concorrente più ‘chiacchierata’ di questa edizione di Ballando, tant’è che si parla di lei in tutti i programmi di ...

Ballando con le stelle - le danze si fanno hot. E Suor Cristina sbotta... : Ballando con le stelle, nella quinta puntata succede di tutto. In pista le danze si fanno calienti. La coppia Nunzia De Girolamo-Raimondo Todaro è ko. E Suor Cristina sbotta con Ivan Zazzaroni - - ...

Ballando - Suor Cristina su tutte le furie : ‘Posso andare via anche subito’ : La quinta puntata di Ballando con le Stelle è stata caratterizzata da tantissime emozioni e colpi di scena. Dopo il lieve malore in diretta di Raimondo Todaro, va segnalato un nuovo botta e risposta tra Suor Cristina e Ivan Zazzaroni. Durante la puntata di sabato 27 aprile la religiosa è tornata ad esibirsi nel dance show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ricordiamo che la scorsa settimana Suor Cristina per la settimana santa è tornata in ...

Ballando con le stelle : chiarimento tra Ivan Zazzaroni e Suor Cristina : A Ballando con le stelle la partecipazione di Suor Cristina come concorrente ha creato sin da subito polemiche, sia nello studio che da casa. I telespettatori, infatti, si dividono in chi vede la sua presenza nel programma come qualcosa di positivo e nuovo e chi pensa che il suo posto sia in convento. Nella trasmissione, il più critico nei suoi confronti è il giudice Ivan Zazzaroni che, pur rispettando la presenza di una Suora nel programma, non ...